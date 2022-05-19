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亞速廠近千烏軍投降 烏克蘭盼「換俘」救回他們

編譯中心╱綜合18日電
烏克蘭馬立波亞速鋼鐵港的守軍17日投降後，被俄方以巴士運走。(美聯社)
烏克蘭馬立波亞速鋼鐵港的守軍17日投降後，被俄方以巴士運走。(美聯社)

俄羅斯國防部18日表示，烏克蘭港口城市馬立波亞速鋼鐵廠內被圍困的烏軍本周共有959人投降。烏克蘭方面希望以換俘方式救回這些軍人，但俄國塔斯社報導，俄國將偵訊並審判這些降軍。

俄國國防部對亞速鋼鐵廠烏軍狀況表示：「過去24小時內，有694名武裝分子投降，其中有29人受傷。自5月16日至今，共有959名武裝分子投降，其中有80人受傷。」

俄國國防部表示，需要治療的人被送往俄方掌控的新亞速斯克鎮醫院。

烏方希望換回這些投降的烏軍，但俄方尚未確認他們是否會成為戰俘交換的一部分。塔斯社報導，俄羅斯聯邦調查委員會計畫訊問這些烏軍，作為俄方調查所謂「烏克蘭政權罪行」的一部分。死守亞速鋼鐵廠的烏軍，許多是具有極右派色彩的「亞速營」成員。

頓內次克親俄分離運動領袖普希林說，如果敵軍放下武器，法庭會根據他們是不是「新納粹戰犯」，決定他們的未來命運。他說，數名烏克蘭高級指揮官仍在鋼鐵廠內，尚未投降。

上個月，經過長達數周圍攻，俄國聲稱控制了馬立波，但仍有上千烏軍躲在遭俄軍包圍的亞速鋼鐵廠地下隧道。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，將採取「一切必要措施」營救鋼鐵廠守軍，但烏克蘭國防部承認，沒有可用的軍事選擇。

俄國克里姆林宮18日批評烏克蘭無意繼續進行和平談判以結束戰事。克宮發言人佩斯科夫說：「和談實在沒有進展，我們留意到，烏克蘭談判代表完全缺乏繼續談判的意願。」

●俄擬退出WTO、WHO

俄羅斯與西方關係越來越緊張，俄羅斯國家杜馬（下議院）副主席托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）17日表示，正計畫討論讓俄羅斯退出世界貿易組織（WTO）和世界衛生組織（WHO）的可能性。另一方面，莫斯科已正式宣布退出波羅的海國家理事會（Council of the Baltic Sea States）。

托爾斯泰表示：「俄羅斯外交部已向國家杜馬遞交一份相關協議清單，我們正計畫與聯邦委員會（上議院）共同評估，然後提議退出。」

托爾斯泰補充說，預計俄國政府將修改俄羅斯的國際義務和條約，這些義務和條約現今未帶來任何好處，反而直接損害俄國。

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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