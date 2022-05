英國國防部：俄羅斯「嚴重資源問題」可能持續妨害行動

英國國防部 在18日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,儘管俄羅斯 軍隊已經包圍馬立波(Mariupol)超過10周的時間,烏克蘭的堅定抵抗耽擱了俄方取得全面控制該市的能力。此舉挫敗其初期奪取一個關鍵城市的意圖,並在俄軍中造成代價高昂的人員損失。

英方指出,為了設法攻克烏方抵抗,俄羅斯大力運用輔助人員,其中包括部署車臣部隊,可能由主要集中在馬立波與盧甘斯克地區的數千名戰士組成。

