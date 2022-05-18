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英國國防部：俄羅斯「嚴重資源問題」可能持續妨害行動

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）9日舉行紀念二戰戰勝納粹德國77周年的勝利日閱兵式。路透
俄羅斯車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）9日舉行紀念二戰戰勝納粹德國77周年的勝利日閱兵式。路透

英國國防部在18日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，儘管俄羅斯軍隊已經包圍馬立波（Mariupol）超過10周的時間，烏克蘭的堅定抵抗耽擱了俄方取得全面控制該市的能力。此舉挫敗其初期奪取一個關鍵城市的意圖，並在俄軍中造成代價高昂的人員損失。

英方指出，為了設法攻克烏方抵抗，俄羅斯大力運用輔助人員，其中包括部署車臣部隊，可能由主要集中在馬立波與盧甘斯克地區的數千名戰士組成。

這些部隊可能由個別志願兵與國民近衛軍（National Guard）的單位兩者組成，通常致力於確保車臣共和國首腦卡德羅夫（Ramazan Kadyrov）的統治。卡德羅夫可能對部署保持密切的個人監督，而他的親戚德利姆哈諾夫（Adam Delimkhanov）有可能在馬立波擔任車臣戰地指揮官。

英方認為，如此截然不同人員的作戰部署，說明俄羅斯在烏克蘭的嚴重資源問題，有可能導致分裂指揮，持續妨害俄羅斯的行動。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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