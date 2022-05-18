不滿親俄 塞爾維亞爆「炸彈威脅」潮 北京使館也收到

北京駐塞使館遭「炸彈威脅」，引起關注。（取材自觀察者網）

當地時間5月16日，塞爾維亞首都貝爾格勒近百所學校收到了炸彈威脅報告，後被證實是假消息。然而，這類炸彈威脅報告在塞爾維亞似乎有蔓延擴散之勢。如今傳出中國駐塞使館也遭受炸彈威脅。

據「觀察者網」報導，僅隔了一天（17日），塞爾維亞當地媒體稱，編輯部當天又收到了一封炸彈威脅電郵，發送郵件的人聲稱在貝爾格勒多個地點「放置了炸彈」，還詳細列出了這些地點的具體位置，不僅包括總統府、軍事學院、機場 、火車站等重要場所，還有多個學校、市場、體育場、博物館等公共場所。

除此之外，這份名單中，「中國、俄羅斯及白俄羅斯 三國駐塞爾維亞大使館 」竟也赫然在列，同時出現的還包括了一處當地的中國市場，這也使得除塞爾維亞人之外，其他國家人員的安全也受到了嚴重威脅。

這封電子郵件中還寫了這樣一句話：「除非塞爾維亞對俄羅斯實施制裁，否則我們不會罷休，我們可以每天都這樣做……」

對此，塞爾維亞安全部門已經疏散相關場所，並對電子郵件來源進行調查。

該國安全部門人員認為，這些發送炸彈威脅報告的行動，是經過精心設計和組織的，更像是某個組織、安全機構或國家所為，而非個人行為，目的則是在塞爾維亞製造恐慌和動盪，逼迫塞爾維亞的國家政策有所轉變。

貝爾格勒副市長韋希奇（Goran Vesic）指出，這是針對塞爾維亞總統武契奇所施加的壓力，意圖給該國帶來不穩定和動盪。

更早之前，在俄烏衝突爆發後，塞爾維亞航空公司已多次遭到炸彈威脅，貝爾格勒國際機場也曾因炸彈威脅而被疏散。

武契奇曾對此表示，雖然塞航頻繁收到炸彈威脅，但是塞爾維亞不會切斷與俄羅斯的航班。他坦言，「有些人不惜一切代價，希望我們與俄羅斯切斷關係，取消航班。」他說，繼續飛俄羅斯並不是為了盈利，而是出於原則以及信念，為了表明「塞爾維亞是一個自由的國家」。