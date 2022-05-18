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開戰3個月來 澤倫斯基夫婦首合體

編譯中心╱綜合17日電
烏克蘭總統澤倫斯基夫婦17日在基輔參加烏克蘭首位總統克拉夫丘克的喪禮，是俄烏戰爭爆發近三個月來，夫妻首度一起現身。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基夫婦17日在基輔參加烏克蘭首位總統克拉夫丘克的喪禮，是俄烏戰爭爆發近三個月來，夫妻首度一起現身。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基夫婦17日在基輔參加烏克蘭獨立後首位總統克拉夫丘克（Leonid Kravchuk）的喪禮，是俄烏戰爭爆發近三個月來，夫妻首度一起現身。

這對夫婦並肩而行，一同向棺木獻花。澤倫斯基沒有穿招牌的軍綠色衣服，而是全身黑。妻子歐蓮娜（Olena Zelenska）左手握拳，英國每日郵報說，看似在闊別這麼久後，忍著不去握丈夫的手。兩人神情平靜但也疲憊。

報導指出，烏克蘭第一夫人歐倫娜一個月前透露，自開戰以來，她和丈夫僅透過電話聯繫，擔心回到首都基輔她和兩個孩子會有生命危險。

歐倫娜回憶離開前丈夫最後對她說的一些話。她表示，當俄國飛彈首度轟進基輔時，丈夫將沉睡中的她喚醒，僅說了一句：「開戰了。」

當部隊抵達總統府保護澤倫斯基，免遭正前來的俄國暗殺隊殺害，歐倫娜和17歲女兒與9歲兒子被迅速送走。目前仍不清楚歐倫娜何時返回基輔，但她與丈夫至少分開6個星期。

被問及她對孩子說了甚麼，歐倫娜告訴Vogue雜誌：「沒有必要對孩子解釋什麼，他們什麼都看到了，就如同所有烏克蘭小孩把一切都看在眼裡。」

克拉夫朱克10日過世，享壽88歲。

烏克蘭總統澤倫斯基夫婦17日在基輔參加烏克蘭首位總統克拉夫丘克的喪禮，是俄烏戰爭...
烏克蘭總統澤倫斯基夫婦17日在基輔參加烏克蘭首位總統克拉夫丘克的喪禮，是俄烏戰爭爆發近三個月來，夫妻首度一起現身。（路透）

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

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