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俄評論家罕見警告：俄烏戰爭對俄不利

編譯中心╱綜合17日電

俄羅斯一位知名評論家在國營電視台公開表示，俄國在國際上幾已徹底遭到孤立，對俄國來說，未來烏克蘭戰爭局勢將比現在糟糕得多。自2月24日俄烏戰爭爆發以來，國營電視台一直支持克里姆林宮，這樣反對的聲音可說相當罕見。

在俄羅斯-1頻道節目「60分鐘」裡，退役上校霍達里諾克（Mikhail Khodaryonok）告訴親克宮立場的主持人說，「對我們來說，狀況將會愈來愈糟」，他還說，烏克蘭可以動員多達100萬武裝人員。

早在俄軍入侵烏國前，Gazeta.ru報紙軍事專欄作家、畢業於俄國菁英軍校的霍達里諾克就曾警告，這樣的行動不符合俄羅斯國家利益。

霍達里諾克認為，俄國必須看清現實，「重點在於明辨軍事政治現實，如果你跨越紅線，歷史現實就會狠狠地教訓我們」，他還呼籲莫斯科當局「不要朝芬蘭揮舞火箭，這種行為看來相當可笑」，他警告，俄羅斯已四面楚歌。

路透報導，迄今俄羅斯入侵行動已造成成千上萬人死亡、數百萬人流離失所，並引發1962年古巴飛彈危機以來最嚴重的美俄對峙狀況。

此外，俄羅斯今天又宣布退出波羅的海國家理事會（Council of the Baltic Sea States，CBSS），與西方的對立再添一例。該理事會是一個區域合作政治論壇，集結德國、芬蘭、挪威等11個成員國以及歐洲聯盟。

俄羅斯外交部表示，波羅的海國家理事會已成為「反俄羅斯政策的工具」，且「日益陷入反俄情緒和謊言泥沼，我方認為，我國若繼續參加波羅的海國家理事會，並不得宜也適得其反。」

儘管俄國退出波羅的海國家理事會，俄羅斯外交部又說，仍會留在波羅的海地區，同日宣布驅逐兩名芬蘭駐俄大使館職員，以回應赫爾辛基先前驅逐2名俄國外交官。

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