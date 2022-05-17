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烏克蘭控俄羅斯毀約 釋放亞速廠戰俘協議恐被俄撤回

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯被指控欺騙烏克蘭，因為官員們撤回了從亞速鋼鐵廠釋放被俘士兵的協議。（美聯社）
俄羅斯被指控欺騙烏克蘭，因為官員們撤回了從亞速鋼鐵廠釋放被俘士兵的協議。（美聯社）

俄羅斯被指控欺騙烏克蘭，因為官員們撤回了從亞速鋼鐵廠（Azovstal）釋放被俘士兵的協議。

每日郵報報導，本周稍早莫斯科當局已同意針對數百名潛伏在亞速鋼鐵廠的烏克蘭部隊進行戰俘交換，然而俄羅斯議會現已宣布「將對一項防止交換納粹戰犯的決議進行投票」，同時部分議員還呼籲「處決」亞速鋼鐵廠的部隊。

烏克蘭副國防部長副部長馬烈爾（Hanna Malyar）將這些威脅稱為「內部宣傳」，並補充說「將進行戰俘交換程序」，但俄羅斯的行為遭專家譴責「卑鄙」，並聲稱這可能會破壞烏克蘭撤離受困士兵的努力，目前16日至少有250名亞速廠內的士兵被疏散，其中53人身受重傷。

不過上述士兵撤離的目的地皆為俄羅斯軍隊控制的2個地區，俄國國家杜馬議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）堅稱「亞速廠內士兵應被排除在任何戰俘交換協議之外」，並補充說「他們是戰犯，我們必須盡一切努力將他們繩之以法」。根據俄羅斯議會網站上的一篇文章，沃洛金已下令國防和安全委員會為此準備立法草案，與烏克蘭和平談判陷入僵局的俄羅斯談判代表、國會議員斯魯茨基（Leonid Slutsky）也呼籲對撤離的部隊進行審判和處決。

不過克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，總統普亭（Vladimir Putin）保證投降的士兵將受到按照「國際標準的待遇」。俄羅斯專家戴維森（Vladislav Davidzon）指出「俄羅斯國會議員對法律的修改可能會破壞任何囚犯交換，這表明普亭和他的親信以不光彩的方式發動戰爭是多麼卑鄙」。

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