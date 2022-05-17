俄軍掌控馬立波 專家：不代表俄國勝利

烏克蘭撤出南部港市馬立波亞速鋼鐵廠最後一批守軍，這個戰略城市的控制權落入俄軍手中，但專家指出，這不代表俄國贏得勝利，因為烏軍防衛時間比預期久，已成功拖延俄軍。路透

烏克蘭 撤出南部港市馬立波亞速鋼鐵廠最後一批守軍，這個戰略城市的控制權落入俄軍手中，但專家指出，這不代表俄國 贏得勝利，因為烏軍防衛時間比預期久，已成功拖延俄軍。

數週以來，亞速鋼鐵廠（Azovstal）成為烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的象徵。約有600名烏軍藏身這座工廠的地下隧道和掩體，死命阻止俄國軍隊徹底攻占馬立波（Mariupol）這座戰略港口城市。

昨天已有264名烏克蘭守軍循人道走廊撤到俄方和親俄分離主義分子掌控的地區；烏克蘭國防部指出，之後會展開進一步「換俘程序」。

德國 之聲（DW）報導，撤離巴士將53名傷勢最嚴重的守軍載送至俄方掌控新亞速斯克鎮（Novoazovsk）的醫院。烏克蘭官員指出，有211名守軍被帶到更北方的親俄分離主義分子掌控地區。

儘管目前不清楚鋼鐵廠內還有多少守軍，但撤離行動似乎宣告長期的浴血圍城即將劃上句點。

非營利組織民主公正中心（Centre for Democratic Integrity）創辦人、自由俄羅斯基金會（Free Russia Foundation）高級研究員舍霍夫佐夫（Anton Shekhovtsov）接受德國之聲訪問表示，烏克蘭守軍撤出亞速鋼鐵廠，並不代表俄國勝利。

他指出，亞速鋼鐵廠的守軍成功執行了高層指揮官下達的命令，面臨大批俄國軍隊，烏軍防衛時間已比預期更久，沒有人能想到他們竟能堅持那麼長一段時間。

舍霍夫佐夫表示，烏克蘭手裡目前約有1000名俄國戰俘，雖然烏克蘭守軍被帶到俄方控制的地區不是好消息，但希望烏國高層早已設想到這種情況，也希望俄方不要濫殺戰俘。

他表示，俄軍數週以來節節撤退，先是退出基輔，接著是哈爾科夫市（Kharkiv）。

他認為，俄軍接下來會強化靠近克里米亞的刻松市（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）等地部署，以及在頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）的部署。

舍霍夫佐夫表示，雖然很不幸地，馬立波現在實際上完全被俄國佔領，俄國入侵者在當地犯下的戰爭罪也有待國際組織調查，但是他認為，俄軍能夠完全掌控這塊區域的時間不會持續很長。