馬立波陷落 烏克蘭讚亞速鋼鐵廠守軍是當代英雄

俄羅斯國防部發布的影片顯示，戰士們離開工廠，坐上巴士。美聯社

馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭 守軍在負隅頑抗82天後投降，歐洲數十年來最血腥的一場戰役也宣告落幕。烏克蘭軍方讚揚守軍達成任務，是當代的英雄。

路透社見到數輛巴士於夜間離開巨大的鋼鐵廠區，其中5輛抵達俄羅斯 控制的新亞速斯克鎮（Novoazovsk）。一輛巴士標有拉丁字母「Z」，這是俄軍進攻的象徵，幾名傷兵躺在3個鋪位高的擔架上。其中一人被推出來時，頭部緊緊包裹著數層繃帶。

俄羅斯國防部 發布的影片顯示，戰士們離開工廠，一些人被擔架抬著，還有些人舉起雙手接受俄軍搜查。

俄羅斯宣稱，256名烏軍戰士「放下武器投降」，包括重傷的51人。烏克蘭則表示，包括53名傷兵在內的264名士兵已離了鋼鐵廠，正繼續努力撤出仍在廠內的其他人。

烏克蘭武裝部隊參謀總部在一份聲明中說：「『馬立波』衛戍部隊已完成戰鬥任務。」

「最高軍事指揮部命令駐防在亞速鋼鐵廠的部隊指揮官保住人員的性命…馬立波守軍是我們這個時代的英雄。」

鋼鐵廠最後這支部隊投降，似乎標記著馬立波戰役的結束，烏克蘭相信當地有數萬人在俄羅斯連月來的轟炸和圍攻下喪命。

如今這座城市已成了一片廢墟。馬立波被完全占領，是俄羅斯在這場戰爭迄今取得的最大戰果，讓莫斯科徹底控制亞速海沿岸以及烏克蘭東部和南部一塊面積相當於希臘的完整區域。

但俄羅斯在其他地區的行動卻步履維艱，東北部哈爾科夫市（Kharkiv）周圍的俄軍部隊最近撤退，速度之快為3月底被趕出北方和基輔周邊地區以來所僅見。

有關馬立波最後一批守軍最終命運將如何，俄烏兩國當局所給的線索不多，烏克蘭官員談論過與俄羅斯進行換俘的可能，但未提供細節。

烏克蘭總統澤倫斯基在早晨的一次講話中說：「我們希望能夠挽救我方人員的生命。他們當中有人受重傷，正在接受照料。烏克蘭需要烏克蘭的英雄活著。」

一直堅守鋼鐵廠的烏軍「亞速軍團」（Azov Regiment）16日深夜發布聲明表示，他們進行82天的抵抗，讓烏克蘭有可能保衛國家其他地區，軍團已實現了目標。

亞速軍團在社交媒體上宣告：「為了挽救性命，馬立波衛戍部隊正在執行最高軍事指揮部批准的決定，希望得到烏克蘭人民的支持。」

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天表示，馬立波守軍堅持了82天，改變了與俄羅斯戰爭的進程。他在電視上發表談話時說，從亞速鋼鐵廠撤出更多人員的談判相當艱難，但談判成功的希望一直存在。

烏克蘭國防部在今天上午的訊息更新中表示：「將進行交換程序，以便盡快遣返這些烏克蘭英雄。」

聲明補充說，對那些仍躲在亞速鋼鐵廠的人，基輔正「為了營救他們做一切必要的事」，但表示「很不幸，烏克蘭今天無法藉由軍事手段解除對亞速鋼鐵廠的封鎖」。

國防部讚揚鋼鐵廠守軍為更廣泛戰鬥所做出的貢獻，表示「由於馬立波守軍，烏克蘭獲得累積儲備、重組和動員部隊以及接受盟國援助的重要時間」。

烏克蘭軍方表示，守住鋼鐵廠拖延了俄羅斯將兩萬部隊轉移到烏克蘭其他地區，並阻止莫斯科迅速占領南部城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）。