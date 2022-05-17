英國防部：基輔附近破壞規模顯示 俄方運用無差別砲擊

烏克蘭切爾尼戈夫州諾夫哥羅德-謝韋爾斯基區（Novhorod-Siverskyi）的一間學校在俄羅斯入侵期間毀於砲擊。攝於12日。路透 / State Emergency Service of Ukraine

英國國防部 在17日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出，在俄羅斯 放棄朝烏克蘭首都推進期間，基輔以北的切爾尼戈夫（Chernihiv）州據估計約3500棟建築物被毀或受損，80%的破壞發生在住宅建築。

英方認為，這種損壞規模顯示俄方預備利用火砲打擊居民區，而極少考慮到鑑別或比例。由於有限的目標獲得能力，以及不願冒著作戰飛機經常飛出己方前線的風險，俄羅斯有可能訴諸於加強仰賴無差別無差別火砲轟擊。

英方判斷，俄羅斯在未來幾周設法重新取得在頓巴斯地區推進的動力時，可能繼續高度倚賴集中砲擊。