英國防部：基輔附近破壞規模顯示 俄方運用無差別砲擊
英國國防部在17日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，在俄羅斯放棄朝烏克蘭首都推進期間，基輔以北的切爾尼戈夫（Chernihiv）州據估計約3500棟建築物被毀或受損，80%的破壞發生在住宅建築。
英方認為，這種損壞規模顯示俄方預備利用火砲打擊居民區，而極少考慮到鑑別或比例。由於有限的目標獲得能力，以及不願冒著作戰飛機經常飛出己方前線的風險，俄羅斯有可能訴諸於加強仰賴無差別無差別火砲轟擊。
英方判斷，俄羅斯在未來幾周設法重新取得在頓巴斯地區推進的動力時，可能繼續高度倚賴集中砲擊。
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 17, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/GwwPZ9lX8D
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/PuqLnVGj0Q
上一則
菲候任總統馬可仕被批 假裝有牛津學位
下一則
FB留言