我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

英國防部：基輔附近破壞規模顯示 俄方運用無差別砲擊

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭切爾尼戈夫州諾夫哥羅德-謝韋爾斯基區（Novhorod-Siverskyi）的一間學校在俄羅斯入侵期間毀於砲擊。攝於12日。路透 / State Emergency Service of Ukraine
烏克蘭切爾尼戈夫州諾夫哥羅德-謝韋爾斯基區（Novhorod-Siverskyi）的一間學校在俄羅斯入侵期間毀於砲擊。攝於12日。路透 / State Emergency Service of Ukraine

英國國防部在17日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，在俄羅斯放棄朝烏克蘭首都推進期間，基輔以北的切爾尼戈夫（Chernihiv）州據估計約3500棟建築物被毀或受損，80%的破壞發生在住宅建築。

英方認為，這種損壞規模顯示俄方預備利用火砲打擊居民區，而極少考慮到鑑別或比例。由於有限的目標獲得能力，以及不願冒著作戰飛機經常飛出己方前線的風險，俄羅斯有可能訴諸於加強仰賴無差別無差別火砲轟擊。

英方判斷，俄羅斯在未來幾周設法重新取得在頓巴斯地區推進的動力時，可能繼續高度倚賴集中砲擊。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

上一則

菲候任總統馬可仕被批 假裝有牛津學位

下一則

日本男子誤收36萬元紓困金 在賭場輸光

延伸閱讀

麥當勞撤出俄羅斯

麥當勞撤出俄羅斯
上級為躲戰事竟自己朝腿開槍 俄兵錄音曝：想退出軍隊

上級為躲戰事竟自己朝腿開槍 俄兵錄音曝：想退出軍隊
專家：俄軍野心變小 似乎只想占領部分頓巴斯

專家：俄軍野心變小 似乎只想占領部分頓巴斯
烏擊退入侵蘇米州俄軍 澤倫斯基撤換領土防禦部隊司令

烏擊退入侵蘇米州俄軍 澤倫斯基撤換領土防禦部隊司令

熱門新聞

俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

2022-05-09 16:15
華盛頓郵報8日報導，世界各地的研究人員正努力了解過去2年多的疫情期間能避免感染新冠病毒的人，希望找到更好的預防措施和更有效的治療方法。路透

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

2022-05-12 23:49
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在大陸網路熱傳。（截圖自影片）

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

2022-05-13 06:03
北韓領導人金正恩。（美聯社）

有大事發生？北韓傳「國家級問題」 下令全國封鎖

2022-05-10 20:50
馬斯克回嗆俄國聯邦太空總署署長。(美聯社)

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

2022-05-09 11:40
俄羅斯總統普亭，攝於11日。美聯社

俄烏戰爭何時落幕？烏軍情首長曝「結束時刻」：俄政變進行中

2022-05-14 08:59

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次