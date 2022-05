英國防部：基輔附近破壞規模顯示 俄方運用無差別砲擊

英國國防部 在17日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,在俄羅斯 放棄朝烏克蘭首都推進期間,基輔以北的切爾尼戈夫(Chernihiv)州據估計約3500棟建築物被毀或受損,80%的破壞發生在住宅建築。

英方認為,這種損壞規模顯示俄方預備利用火砲打擊居民區,而極少考慮到鑑別或比例。由於有限的目標獲得能力,以及不願冒著作戰飛機經常飛出己方前線的風險,俄羅斯有可能訴諸於加強仰賴無差別無差別火砲轟擊。

英方判斷,俄羅斯在未來幾周設法重新取得在頓巴斯地區推進的動力時,可能繼續高度倚賴集中砲擊。

