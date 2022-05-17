美媒曝俄侵烏「每天燒9億」 被制裁損失更慘重

俄羅斯侵烏，每日需支出9億美元軍費。圖為一輛被摧毀的俄羅斯主戰坦克。(路透)

俄烏戰爭進入第三個月，美國新聞周刊報導，軍事新聞網站「特戰部隊報導」（SOFREP）總編輯史普恩茲（Sean Spoonts）估計，俄國 每天為這場戰爭花費約9億美元。兩個半月以來已經消耗完一年的軍費。

史普恩茲解釋說，這包括要付給在烏作戰的俄軍薪水，給他們武器、子彈和火箭，修復軍事裝備等。此外，俄國在這場戰爭中使用數以千計巡弋飛彈，每枚約150萬美元。9億美元並不包括西方經濟制裁引發的損失。

儘管俄羅斯總統普亭日前在一場經濟會議上，稱俄國2022年Q1經常帳盈餘580億美元創歷史新高；但隨著戰事時間拉長及制裁力道逐步加大，經濟學者普遍認為俄國經濟恐將倒退30年，重回舊蘇聯時代。

此外，俄媒指出，俄國國防部 今天宣稱已經跟烏克蘭 軍方代表達成協議，要把港市馬立波亞速鋼鐵廠的受傷烏克蘭士兵，撤離至俄國控制的新亞速斯克鎮醫療機構。

俄國國防部還說，為了撤離傷患已經開闢出一條人道走廊。烏克蘭官員尚未立即證實前述消息。

莫斯科當局宣布控制烏國東南部港市馬立波後，數百名烏克蘭士兵仍躲藏在亞速鋼鐵廠的地下隧道中，俄國軍隊已經包圍亞速鋼鐵廠長達數週時間。