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匈牙利反對 歐盟外長：恐無法迅速通過第六輪對俄制裁

編譯陳韋廷／報導
波瑞爾16日稱歐盟恐無法迅速通過第六輪對俄制裁措施。路透
波瑞爾16日稱歐盟恐無法迅速通過第六輪對俄制裁措施。路透

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾16日說，由於以匈牙利為首一小部分國家反對禁運俄國石油，因此無法保證歐盟能迅速通過第六輪對俄制裁措施。

波瑞爾在歐盟外長會議舉行前向記者表示，「我們將盡最大努力化解僵局，但我無法確保此事會發生」，並稱將一如既往地努力尋找解決方法和對話，嘗試了解反對國家的理由。

難點頭 匈牙利：歐盟仍未提供可接受的禁運俄油提案

編譯陳韋廷／報導

匈牙利外長西亞爾托16日說，自歐盟執委會主席范德賴恩本月稍早訪問布達佩斯以來，匈牙利尚未收到歐盟制裁俄國石油任何新的嚴肅提案。

人在布魯塞爾參加歐盟外長會議的他在臉書上寫道：「歐盟執委會的提案引發了問題，因此匈牙利合理期望歐盟應提供一項解決方案，也就是為投資提供資金，並補償因制裁俄油導致的價格上漲。匈牙利必須對能源結構進行全面現代化，規模達150億到180億歐元。」

西亞爾托還指出，另一項解決方案是，制裁俄國石油措施應只針對海上運輸，陸上管線運輸應被豁免。

歐盟執委會5日提議未來6個月內逐步停止進口俄國原油，年底前停止進口俄國精煉石油，但匈牙利、斯洛伐克和保加利亞等國均要求歐盟豁免，以繼續購買俄國石油。

歐盟 石油 俄國

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