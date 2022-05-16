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俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

編譯張君堯／即時報導
英國軍事情報部門表示，俄羅斯可能已經失去其向烏克蘭派遣的入侵部隊的三分之一，因為其攻勢在烏克蘭頑強的抵抗面前「持續掙扎」。歐新社
英國軍事情報部門表示，俄羅斯可能已經失去其向烏克蘭派遣的入侵部隊的三分之一，因為其攻勢在烏克蘭頑強的抵抗面前「持續掙扎」。歐新社

英國軍事情報部門表示，俄羅斯可能已經失去其向烏克蘭派遣的入侵部隊的三分之一，因為其攻勢在烏克蘭頑強的抵抗面前「持續掙扎」。

衛報報導，英國國防部（MoD）在其最新評估中表示，俄羅斯在烏克蘭東部的戰役「失去動力、目前進度遠遠落後於計劃」。在對基輔的推進被擊退後，俄羅斯軍隊將進攻重點轉移到頓巴斯（Donbass）東部地區，該地區已經被親俄分離主義者部分控制。

然而英國國防部表示「儘管初步取得小規模的進展，但俄軍在過去一個月中未能取得任何實質性的領土收益，同時遭受『持續且高水平的減員』」，此外由於失去「關鍵促成因素」如橋接設備和情報、監視和偵察無人機等，俄軍的進攻進一步受到阻礙。

英國國防部指出「俄羅斯現在可能損失其2月份投入地面作戰力量的三分之一，俄羅斯軍隊越來越受到士氣持續低迷和戰鬥力下降的限制，其中許多因素皆無法迅速更換或重建，並可能繼續阻礙俄羅斯在烏克蘭的行動。在當前條件下，俄羅斯不太可能在未來30天內大幅加快推進速度」。

在柏林舉行的北約外長會議上，外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示「必須保持對基輔政府的支持，以幫助其將俄羅斯趕出去」，北約副秘書長也稱「烏克蘭人現在有能力擊敗俄羅斯並贏得戰爭，在盟友和合作夥伴高達數十億美元的軍事、財政和人道主義的大力支持下，我們知道烏克蘭人民和軍隊的勇敢能夠贏得這場戰爭」。

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