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俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

俄烏衝突未歇 北約承諾無限制向烏克蘭提供軍援

中央社／柏林15日電
德國外交部長貝爾伯克表示，只要烏克蘭有需要，北約將提供軍事援助，以協助烏國自衛。歐新社
德國外交部長貝爾伯克表示，只要烏克蘭有需要，北約將提供軍事援助，以協助烏國自衛。歐新社

北大西洋公約組織今天承諾將向烏克蘭提供無限制的軍事支持；與此同時，芬蘭做出加入北約的「歷史性」決定，瑞典執政黨也同意支持加入北約，為之後迅速申請入盟鋪路。

法新社報導，芬蘭放棄數十年來的軍事不結盟政策，重塑歐洲權力平衡並激怒克里姆林宮之後，北大西洋公約組織（NATO）做出上述承諾。

俄烏衝突至今未歇，俄羅斯宣布將對烏東地區和西部城市利維夫（Lviv）展開空襲；西方情報部門預測，俄軍在烏東的行動將因損失慘重和遭遇頑強抵抗而停滯不前。

在柏林舉行的北約外長會議中，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，只要烏克蘭有需要，北約將提供軍事援助，以協助烏國自衛。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）補充說：「烏克蘭能夠贏得這場戰爭。烏克蘭人正勇敢保衛自己的家園。」

在芬蘭宣布申請加入北約數小時後，瑞典執政黨社會民主黨同意支持加入這個聯盟，這是俄羅斯入侵烏克蘭後，政治和輿論出現的顯著轉變。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）說：「對瑞典安全而言，上上之策是我們現在就申請入盟，與芬蘭一起。」

史托騰柏格表示，北約在處理芬蘭和瑞典申請入盟期間，將尋求為兩國提供臨時安全保障，包括可能在這個地區增兵。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在柏林表示，儘管土耳其對此抱有疑慮，但他聽見各方「幾乎全面、非常強烈地支持」芬蘭和瑞典申請加入北約。

安卡拉當局指控瑞典和芬蘭窩藏庫德族極端分子，但史托騰柏格表示，這不會對兩國獲得成員國資格構成阻礙，在取得共識方面也有信心。

克里姆林宮堅稱芬蘭和瑞典的行為不足以讓俄國畏懼，俄方已切斷對芬蘭出口的電力供應，報復芬蘭申請加入北約。芬蘭與俄羅斯比鄰邊界長達1300公里。

北約 瑞典 烏克蘭

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