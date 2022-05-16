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俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

英：布署烏克蘭俄軍已折損1/3 在烏東進攻時程大落後

編譯李京倫／綜合15日電
烏軍12日成功阻止俄方部隊企圖渡河的行動，影像顯示俄方在橫渡北頓內次克以西的北頓內次克河期間，折損至少一個營級戰術群的大量裝甲機動單位跟已部署的浮橋裝備。（美聯社）
烏軍12日成功阻止俄方部隊企圖渡河的行動，影像顯示俄方在橫渡北頓內次克以西的北頓內次克河期間，折損至少一個營級戰術群的大量裝甲機動單位跟已部署的浮橋裝備。（美聯社）

英國國防部15日在官方推特寫道，部署在烏克蘭的俄軍很可能已損失三分之一，俄軍在頓巴斯的攻勢「已失去動力，並遠遠落後於原定計畫」。

英國軍事情報單位今天公布的評估表示，俄國已損失約三分之一在2月部署的地面戰鬥部隊，且頓巴斯區攻勢「時程顯著落後」，「同時持續承受高強度的消耗」。英國國防部說，未來30天俄軍不太可能大幅加快推進速度。

俄國2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭軍隊迫使俄國指揮官放棄挺進首都基輔，接著又在東北部迅速取得戰果，把俄軍逐出第二大城哈爾科夫。目前烏克蘭正在俄軍占領的伊久姆鎮附近發動反攻，不過烏克蘭軍方今天回報，俄軍正在過去這個月的主戰區頓巴斯其他地方挺進。

北約高層外交官15日在德國柏林開會，討論給烏克蘭更多援助和北約擴大事宜。

北約副秘書長傑瓦納說，俄軍在烏克蘭的攻勢似乎越來越弱，烏克蘭可望獲勝。傑瓦納說：「俄國的殘酷侵略正在失去動力。烏克蘭靠著人民和軍隊的勇氣和我們的幫助，能打贏這場戰爭。」

傑瓦納也說，「芬蘭與瑞典已經是北約最密切夥伴」，他預期成員國會積極看待這兩國申請加入。他還說，喬治亞官員已受邀參與接下來的北約馬德里峰會，北約的門戶開放政策「仍神聖不容更改」。

烏克蘭 北約 俄國

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