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回應俄羅斯侵略烏克蘭 中立國瑞士向北約靠攏

中央社伯恩15日綜合外電報導
瑞士總統凱西斯。(美聯社)
瑞士總統凱西斯。(美聯社)

隨著瑞士國防部俄羅斯侵略烏克蘭後向西方軍事力量靠攏，以中立國著稱的瑞士，即將面臨數十年來最大考驗。

瑞士國防部安全政策主管普里（Paelvi Pulli）告訴路透，部裡目前正在撰寫國家安全選項報告，其中包括和北大西洋公約組織（NATO）國家舉行聯合軍事演習，以及「回補」軍火。

普里上周受訪時表示：「最終，中立的解讀方式可能會有所改變。」

瑞士媒體報導，瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）本周訪問華府期間表示，瑞士應和以美國為首的北約軍事聯盟密切合作，而不是加入。

普里指出，中立的本身不是目標，目的在提高瑞士的安全。其他安全選項包括瑞士和北約指揮官和政治人物之間，舉行高階和定期會議。

瑞士和北約更靠近，可能意味著不再遵守過去小心翼翼維持的不選邊站傳統，瑞士支持中立者說，這個傳統讓瑞士和平繁榮，並且擔任調停的特殊角色，像是西方和蘇聯在冷戰時期對峙時。

瑞士曾討論過正式加入北約的想法，然而在過去也保持中立角色的芬蘭和瑞典目前正在接近加入之際，普里表示，報告不太可能建議瑞士跟進。

瑞士這項安全選項報告預計將在9月完成，屆時將送交內閣審查，然後送交國會討論，成為瑞士未來安全政策未來方向可能決定的基礎。這項報告不會送交國會表決。

瑞士自1815年維也納會議（Congress of Vienna）獲各國承認其中立國地位後，未曾參與任何戰爭。

1907年海牙公約（Hague Convention）確立瑞士不得參與任何武裝衝突，或以軍隊或軍備資助交戰方，或借道交戰方。

憲法載明的中立確實允許瑞士自衛的權利，以及如何解釋法律規定未涵蓋政治層面概念的空間。上一次修訂是在1990年代初期，蘇聯垮台後，允許和其他國家在像是人道和災難救援方面合作的外交政策。

烏克蘭戰爭重燃了這項辯論，這次瑞士政府對俄羅斯實施制裁，但未允許瑞士製軍火再出口到烏克蘭。

瑞士總統凱西斯（Ignazio Cassis）已排除運交武器給支持烏克蘭的第3方，但他也表示，中立不是一種教條，未以制裁回應「恐有利於侵略者」。

瑞士和北約已有若干關係，瑞士去年決定向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）採購35架F-35A戰機。部分北約成員已採購或已有F-35A服役。

瑞士國防部長阿姆赫德告訴瑞士廣播電視台（SRF），瑞士「基於中立立場不能加入任何的聯盟。但我們可以合作，而且我們採購的系統是合作的良好基礎」。

對一個2002年才加入聯合國，並生產不少自製武器的國家來說，這些考慮中的作法將是跨出向北約靠攏的一大步。

俄羅斯駐瑞士大使館發言人何羅夫（ Vladimir Khokhlov）指出，這類措施無異是瑞士政策大轉彎。莫斯科當局「不能忽視最終放棄中立，這將招致後果。」他並未提供更多細節。

瑞士軍方支持和北約合作，以強化國防，而自烏克蘭戰爭以來，瑞士國內民意也經歷一場翻天覆地的改變。

最新民調顯示，56%受訪者支持增加和北約的關係，遠高於近幾年平均值37%。

支持真正加入北約的民眾仍是少數，但已大幅攀升。根據政治研究機構索托莫研究所（Sotomo）4月民調，33%瑞士民眾支家加入北約，高於蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）調查的21%。

索托莫研究所赫曼（Michael Hermann）表示：「顯然俄羅斯侵略烏克蘭已改變很多人的想法。這被視為對我們西方民主價值的攻擊。」

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