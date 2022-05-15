烏情報局長估戰爭8月逆轉、年底結束 還曝俄內部籌謀政變

烏克蘭軍人14日在東部哈爾科夫收復的一個村莊執行偵察任務。（美聯社）

烏克蘭 國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫少將接受Sky News專訪時聲稱，對俄戰爭進展順利，將在8月中迎來轉捩點，並且會在今年年底結束；同時聲稱推翻俄羅斯總統普亭 的政變正在進行，又指他罹患癌症、病情嚴重。

布達諾夫受訪時，對於俄烏戰爭目前發展軌跡表示「樂觀」，「突破點將在8月下半月出現，而積極的戰鬥行動大多數在年底前就能結束。因此，我們將在我方已失去的所有領土恢復烏克蘭的權力，包括頓巴斯地區跟克里米亞」。

布達諾夫還聲稱，俄羅斯在烏克蘭的失敗會導致普亭的垮台和國家解體，並表示俄國 正朝政變的方向進行，「而且不可能阻止」。

布達諾夫宣稱，普亭患有癌症跟其他疾病，正處於「非常糟糕的心理與生理狀況，他病得很重」。英國「泰晤士報」也指出，一名俄國企業大亨爆料普亭罹患血癌，並在背後開刀，且手術後不久就下令入侵烏克蘭。這名大亨3月跟一名西方創投資本家討論普亭健康狀況時被錄音，被美國雜誌New Lines披露。

俄羅斯總統普亭（中）被人拍到出席紅場閱兵儀式時在大腿上蓋厚毯，遭質疑身體出狀況。（翻攝推特）

此外，俄國調查記者組織Bellingcat首席調查員Christo Grozev表示，發放到俄國聯邦安全局（FSB）各區域工作站主管的備忘錄寫明，無須理會有關普亭只剩幾個月壽命的謠言，「FSB上級的指示收到反效果，因為大部分的FSB官員突然開始相信，普亭恐怕真的有重病在身」。

俄軍進攻烏東路線圖。（中央社製圖）

針對烏俄戰火現況，烏克蘭總統澤倫斯基13日在深夜視訊演說表示，烏克蘭當天從俄軍手中奪回6處聚落，從2月烏俄交戰以來，總計收復1015處，但目前尚不清楚這些聚落占烏克蘭領土多少比例。但澤倫斯基14日表示，東部頓巴斯地區情勢仍然非常艱困。

G7：不承認俄動武改變邊界

七大工業國集團（G7）外長在德國北部舉行為期3天的會議，14日在會後發聲明表示，絕不會承認俄羅斯透過對烏克蘭動武所企圖改變的邊界，並承諾會持續支持基輔。