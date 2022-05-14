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俄烏戰爭何時落幕？烏軍情首長曝「結束時刻」：俄政變進行中

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭，攝於11日。美聯社
俄羅斯總統普亭，攝於11日。美聯社

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫少將（Major general Kyrylo Budanov）接受Sky News獨家專訪時聲稱，對俄戰爭進展順利，將在8月中迎來轉捩點，並且會在今年年底結束，同時聲稱推翻俄羅斯總統普亭的政變已經在進行之中，又指他罹患癌症、病情嚴重。

布達諾夫表示，「轉捩點將會在8月的下旬，大部分實際作戰行動將在今年年底結束。從而，我們將在我方已失去的所有領土恢復烏克蘭的權力，包括頓巴斯地區跟克里米亞」。

在專訪中，布達諾夫聲稱俄羅斯在烏克蘭的失敗會導致普亭總統的垮台和國家解體。他說，失敗「最終將導致俄羅斯聯邦的領導階層更迭，這個程序已經啟動了，他們正步入那條路」。當主持人提問，這是否意味著一場政變正在進行時，布達諾夫答稱，「是，他們正以這種方式發展，而且不可能阻止」。

布達諾夫宣稱，普亭患有癌症跟其他疾病，正處於「非常糟糕的心理與生理狀況，他病得很重」，也駁斥他正在散播宣傳素材作為一部分資訊戰的說法，也對自己的主張有信心，「這是我的工作，這是我的工作，如果不是我，誰會知道這些？」

BBC與衛報表示，布達諾夫的說法尚未得到證實，澤倫斯基總統則在講話指出，沒有人可以預測他們國家所面臨的衝突會持續多久。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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