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英國制裁普亭情婦、前妻 歐盟再援烏5億 擬近日禁運俄石油

編譯中心／綜合13日電
英國政府宣布，制裁俄國總統普亭情婦、前奧運體操冠軍卡巴耶娃（右），理由是她和普亭（左）關係緊密。（路透）
英國政府宣布，制裁俄國總統普亭情婦、前奧運體操冠軍卡巴耶娃（右），理由是她和普亭（左）關係緊密。（路透）

歐洲各國積極協調烏俄關係，以軍援烏克蘭、制裁俄羅斯的手段，盼促成俄國接受和談，盡早結束戰火。歐盟13日宣布，將加碼軍援烏克蘭5億歐元（約5.21億美元），此外，媒體報導，英國政府宣布制裁俄國總統普亭情婦、前奧運體操冠軍卡巴耶娃。

華爾街日報報導，英國今天針對普亭「核心圈」的12名成員祭出制裁，包括他的前妻柳德米拉、情婦卡巴耶娃，以及表親，英國政府說卡巴耶娃「據稱與普亭過從甚密」。華爾街日報先前也報導，美國官員認為卡巴耶娃是普亭女友，與他育有至少三名私生子女。不過，克里姆林宮當局與卡巴耶娃長久以來否認兩人關係。

英國當天也宣布，一併制裁卡巴耶娃的祖母、普亭表親羅曼等親戚，以及控制俄羅斯Vital開發公司（Vital Development Corp.）的「親密友人」普列霍夫（Alexander Plekhov）。

英國外交大臣特拉斯在聲明中說：「我們將繼續對所有幫助和煽動普亭侵略行為的人實施制裁，直到烏克蘭獲勝。」這些人被控替普亭隱藏貪腐所得財富，換取有影響力的政府職位。

英國當局表示，儘管克里姆林宮領導人的國家俸祿及官方申報資產為數不多，但據稱普亭真正的財富都隱藏在其「核心圈」網絡中，這個網絡由他的家人、兒時玩伴以及身居要職、對普亭忠心不貳的俄國菁英人士所組成。

自普亭於2月下旬下令入侵烏克蘭以來，英國已制裁俄國的逾1000名個人和100個實體，其中包括身價超過1400億美元的多名權貴。

此外，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾13日表示，歐盟將向烏克蘭另外援助5億歐元軍費，並稱一定會在對俄最新制裁方案上達成協議。這一宣布也使歐盟援助烏克蘭軍費增至20億歐元（約20.87億美元）。

波瑞爾（右一）13日在G7外長會議場邊宣布將額外援助烏克蘭5億歐元軍費。（美聯社...
波瑞爾（右一）13日在G7外長會議場邊宣布將額外援助烏克蘭5億歐元軍費。（美聯社）

波瑞爾在G7外長會議場邊說，他有信心歐盟對俄石油禁運的協議能在未來幾天內達成。G7外長會議12日在德國北部波羅的海濱海城市威森豪斯召開。路透報導，歐盟4名外交官和官員今天說，儘管東歐有供應疑慮，歐盟仍力求在本月達成對俄羅斯石油的分階段禁運協議，反駁禁運可能延後或放水的說法。

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