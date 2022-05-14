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俄裝甲部隊烏東渡河 遇烏軍伏擊 傳1000人全軍覆滅

編譯中心／綜合13日電
烏克蘭北頓內次克河上一條相信是俄軍臨時架起的橋梁，受襲後冒出大量濃煙。（路透）
烏克蘭北頓內次克河上一條相信是俄軍臨時架起的橋梁，受襲後冒出大量濃煙。（路透）

英國國防部在13日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯正在伊久姆與北頓內次克附近地區投入巨大精力，嘗試取得朝向斯拉夫揚斯克、克拉莫托斯克方向的突破。根據簡報，一支俄國部隊企圖橫渡北頓內次克河，但被烏克蘭軍方伏擊，失去至少一個營級戰術群的裝甲機動部隊和部署好的浮橋設備。

英方認為，俄軍在北頓內次克一帶行動的首要目標是包圍烏克蘭在聯合部隊行動（Joint Forces Operation,  JFO）區內的力量，將他們跟烏國西部部隊的支援或增兵隔離開來。

不過根據英國情資，俄軍行動受到重挫。影像顯示，一支俄軍裝甲部隊日前在跨越烏克蘭北頓內次克西部的北頓內次河時遭到烏軍猛烈炮火迎擊，整個營級戰術群的裝甲機動部隊近乎全軍覆沒，可能有1000名俄兵陣亡；估計有70多輛坦克和裝甲車被炸成廢鐵，部署好的浮橋設備也被炸毀。

烏軍12日成功阻止俄方部隊企圖渡河的行動，影像顯示俄方在橫渡北頓內次克以西的北頓...
烏軍12日成功阻止俄方部隊企圖渡河的行動，影像顯示俄方在橫渡北頓內次克以西的北頓內次克河期間，折損至少一個營級戰術群的大量裝甲機動單位跟已部署的浮橋裝備。（路透）

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」也上傳照片，可看到在烏東盧甘斯克州比洛霍里夫卡村附近的北頓內次克河沿岸，岸邊與路上有大量裝甲車殘骸，河岸另一側則是損毀的橋梁。

路透無法立即確認這些情報是否屬實。

英國國防部指出，在互相爭奪的環境中執行渡河任務極具風險，這說明了俄軍指揮官正承受著要在烏東行動上取得進展的壓力。俄軍撤出北部的基輔和切爾尼戈夫地區後重新部署，改在東部集中兵力，但迄今未獲任何明顯優勢。

頓內次克 烏克蘭 英國

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