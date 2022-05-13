芬蘭、瑞典加入北約 盟國看好互惠互利

俄羅斯 揮軍入侵烏克蘭兩個多月以來，將芬蘭和瑞典 推向北約組織，這個軍事聯盟可能很快將迎接這兩個重量級夥伴，以威懾俄羅斯未來的侵略。

芬蘭和瑞典自1994年以來，參與北約發起的和平夥伴（Partnership for Peace）計畫，加入北約在巴爾幹半島、阿富汗和伊拉克主導的維和任務。在俄羅斯總統普亭 對歐洲影響力擴張敵意日深之際，芬蘭和瑞典的加入擴大北約可動用的軍力。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員邁可說：「假如這兩個國家加入，將強化北約在北極、北歐和波羅的海的威懾力。」「他們也能將和俄羅斯有關的地緣專長，運用在北約的決策過程。」

一旦芬蘭加入，該國軍力對北約將更為重要，因為目前為止，北約成員國和俄羅斯陸地邊界直接接壤的國家，只有拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞、波蘭和挪威。一名要求匿名的歐洲官員表示：「多了1400公里的邊界要防衛。對北約來說，是不小的負擔。」

這也是北約自2004年波羅的海三國加入迄今最大規模的擴張。無論烏克蘭戰爭最後發展為何，普亭可能會將此視為對俄羅斯勢力範圍的再次侵門踏戶。美國政治學家、曾經擔任美國中央情報局分析員的索爾金指出：「俄羅斯入侵證明普亭願意不顧國際規範，動用武力侵略。」

一名歐洲資深外交官表示，在北約內部，這兩個新重量級成員可能加入「頗受歡迎」，沒人會拒絕他們。「無論是個別或集體都將更強，而這正是普亭欲削弱的力量。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天告訴MSNBC，芬蘭加入北約將是歷史性決定，北約納入芬蘭將不會太困難。