同盟現雜音…紐時：美助烏硬槓俄 歐洲盟友卻想跟普亭對話

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭 至今，美歐到目前雖仍保持一致應對立場及對俄制裁，但隨著戰事不見盡頭、美國愈發投入令衝突持續升溫，美歐之間對於後續應對措施的矛盾開始浮現。紐約時報報導，法國等歐洲大國不希望局勢惡化成為長期消耗戰，較希望和平達成停火協議，也相信與俄羅斯總統普亭保持外交對話非常重要。

紐時報導，繼81年前以租借法案援助二戰中遭侵略的國家後，美國總統拜登 9日簽署烏克蘭版租借法案，得以跳過一般時程加速讓烏克蘭取得軍備。連同此前拜登批准的330億美元對烏軍事與人道援助，凸顯美國投入俄烏戰爭的程度擴大。

不過，相較於軍援烏克蘭的積極程度，美國對於斡旋烏俄的外交手段顯得貧乏，因此與歐洲各國出現分歧。

法國總統馬克宏 這周視察史特拉斯堡發表談話時說：「我們全都得忍住想羞辱對方的誘惑，也別想著報復，因為這都不利和平之路，過去斑斑可考。我們是要在歐洲努力保住烏克蘭的主權與領土完整，讓歐陸重拾和平，不是要跟俄國開戰。」

接近馬克宏的外交官員形容，美國的立場已演變為基本上在武裝烏克蘭和無限期對俄制裁，或多或少讓法方感到氣餒。他並說法國希望是全力促成談判，因為要達成烏克蘭與歐陸的戰略安全，除了談判別無他途，且終究還是得與普亭保持關係，這無可避免。

義大利總理德拉吉10日在華府與拜登會面後也提出類似觀點。他說西方固然要支持烏克蘭，但也須開始討論達成和平，「各方都必須致力坐上談判桌，美國也不例外」。顯示波蘭與波羅的海三小國以外的歐洲大國認為，協助烏克蘭禦敵絕不能轉為尋求對俄國的壓倒性勝利。

紐時還指出，俄軍作戰計畫雖有失誤，但在地理上已有明顯進展。俄軍目前推進至頓內次克及盧甘斯克兩州州界，接近全面控制兩州，較衝突爆發前親俄民兵控制約三分之一的面積顯著增加。烏方官員也表示俄軍控制約80%頓巴斯地區，若連通頓巴斯與俄軍控制的赫爾松等烏南地區，俄方便可建立連接克里米亞半島的陸橋，為日後談判掌握籌碼。