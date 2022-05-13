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烏俄戰火升至太空 美軍：俄頻頻干擾GPS系統

編譯中心／綜合12日電
美國衛星圖像公司Maxar發布馬力波西側地區Prymorskyi的衛星照。（路透）
美國衛星圖像公司Maxar發布馬力波西側地區Prymorskyi的衛星照。（路透）

美國太空司令部司令狄金生發出警告，俄羅斯正升高在太空軌道上的攻擊行動，頻頻干擾飛機、船舶、汽車和普通民眾使用的全球衛星定位系統（GPS）訊號。

英國「泰晤士報」報導，美國太空司令部司令狄金生（James Dickinson）表示，這些攻擊針對諸如GPS等太空能力。應用於導航、定位、勘探測繪和精準定時等的GPS，早已成為「全球各地國家和人民日常生活的一部分」。

俄羅斯部隊一直被指控利用干擾系統，鎖定烏克蘭境內的GPS訊號進行干擾，專家指稱此技術已成為「俄羅斯軍火庫的常用工具」。

烏克蘭軍方消息人士指出，自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，俄羅斯已部署各種干擾系統，最初僅影響到烏克蘭北部切爾尼戈夫周邊的通訊。

根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）發表的報告，俄羅斯部隊於入侵烏克蘭前，就把干擾設備送往俄軍集結地區。報告稱，在不斷升高的烏克蘭衝突中，俄軍積極利用GPS干擾和其他形式電子攻擊。

今年3月的多張照片顯示，烏克蘭開火摧毀了俄羅斯一座GPS干擾和無線電偵察站R-330ZH Zhitel。烏克蘭當局要求其民眾，協助找出那些強大干擾系統。

GPS干擾未侷限在烏克蘭。芬蘭當局今年3月表示，在俄羅斯飛地加里寧格勒以及與俄羅斯接壤芬蘭東部邊界附近飛行的飛機留意到，它們的GPS訊號遭到干擾。那些干擾於芬蘭總統尼尼斯托在華盛頓會晤美國總統拜登，討論芬蘭與北約建立更緊密關係事宜後不久就開始出現。

狄金生將軍指出，俄羅斯和中國對美國及其太空盟友的太空行動構成「最迫切且最嚴重威脅」，因為中俄正積極發展、測試和部署反制太空能力的武器。他指控俄羅斯和中國正在太空執行「破懷性」反飛彈測試，以及測試能干擾其他衛星的「軍民兩用」衛星。

俄羅斯 烏克蘭 太空

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