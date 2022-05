英國國防部：烏克蘭軍隊繼續向哈爾科夫以北反攻

英國國防部在12日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,烏克蘭軍隊正繼續向哈爾科夫以北反攻,朝俄羅斯 邊境方向重奪數個城鎮與村莊,而俄方優先考慮頓巴斯地區的軍事行動,也造成部署在哈爾科夫州的單位易受機動、且高度積極的烏克蘭反攻部隊攻擊。

英方指出,儘管俄羅斯成功在衝突的最初階段包圍哈爾科夫,但俄方據報在損失慘重之後,從該地區撤回部隊以重組 和補充軍力。一旦完成重組,這些部隊將可能部署至北頓涅茨河(Siverskyi Donets River)東岸形成阻止部隊(blocking force),以保護俄軍主力集中位置的西翼和伊久姆(Izium)附近行動的主要補給線。

英方判斷,俄軍自哈爾科夫州撤出是默認沒有能力佔領他們預期居民抵抗有限的烏克蘭主要城市。

