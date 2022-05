俄羅斯砲轟烏克蘭北部學校 3死12傷

烏克蘭 緊急服務部門表示,今天凌晨,俄羅斯 軍隊砲轟烏國北部切爾尼戈夫(Chernigiv)地區的1間學校,造成3人死亡,另有12人受傷。

緊急服務部門的一名發言人告訴法新社:「在諾佛哥羅-塞維爾斯基(Novgorod-Siversky)的1次砲轟中,我們有3人死亡、12人受傷。」

😠At night, the invaders launched a missile attack on Novgorod-Seversky in the #Chernihiv region, - the head of the regional administration Vyacheslav Chaus.



There are at least three dead and 12 injured. The enemy attacked critical infrastructure facilities and the school. pic.twitter.com/j0MdQ7wsPX