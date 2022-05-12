俄羅斯砲轟烏克蘭北部學校 3死12傷

烏克蘭緊急服務部門表示，今天凌晨，俄羅斯軍隊砲轟烏國北部切爾尼戈夫（Chernigiv）地區的1間學校，造成3人死亡，另有12人受傷。圖取自NEXTA推特

烏克蘭 緊急服務部門表示，今天凌晨，俄羅斯 軍隊砲轟烏國北部切爾尼戈夫（Chernigiv）地區的1間學校，造成3人死亡，另有12人受傷。

緊急服務部門的一名發言人告訴法新社：「在諾佛哥羅-塞維爾斯基（Novgorod-Siversky）的1次砲轟中，我們有3人死亡、12人受傷。」

😠At night, the invaders launched a missile attack on Novgorod-Seversky in the #Chernihiv region, - the head of the regional administration Vyacheslav Chaus.



There are at least three dead and 12 injured. The enemy attacked critical infrastructure facilities and the school. pic.twitter.com/j0MdQ7wsPX — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2022

諾佛哥羅-塞維爾斯基位於烏國東北部、俄羅斯邊界以南約45公里處。戰爭爆發前，當地約有1萬5000人居住。

事發後，當地緊急服務機構在社群媒體 發布聲明稱，俄軍攻擊「學校與寄宿學校」。

聲明稱，砲轟時間在午夜過後不久，事發現場的學校「因遭砲轟」而起火燃燒。

緊急服務機構還發布1段影片，畫面可見建築物遭到嚴重破壞，似乎只剩外牆仍然聳立。影片中還可以看到被毀壞的遊樂場，以及懸掛在破碎窗戶上的烏克蘭國旗碎片。

校外，也可以看到一排排被毀壞的汽車和卡車。

切爾尼戈夫州州長曹斯（Viacheslav Chaus）稍早在Telegram貼文說，這場砲轟造成死傷，但未說明具體數字。目前醫療救護人員仍「在現場工作」。

曹斯還說，除校舍外，「行政大樓和私人住宅也在砲轟中遭到破壞」。

烏國軍隊稍早表示，俄軍對切爾尼戈夫地區「進行了砲轟」。

切爾尼戈夫是俄軍入侵烏國初期的主要目標。近幾周來，當地發生的攻擊事件已較烏國東部地區減少。