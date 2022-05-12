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俄軍射殺2烏克蘭無辜民眾 冷血影片曝光

中央社基輔12日綜合外電報導
俄羅斯撤軍後，基輔郊區城鎮伊爾平下葬數百具遺體。（路透）
俄羅斯撤軍後，基輔郊區城鎮伊爾平下葬數百具遺體。（路透）

俄軍3月16日在烏克蘭首都基輔郊區一家汽車經銷店，冷血射殺2名無辜民眾，接著洗劫這家經銷店，並坐在裡面悠閒喝酒。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這段俄軍殺害平民的監視器影片曝光，烏克蘭檢察官正將此事視為戰爭罪嫌進行調查。

影片來源：youtube/CNN

CNN已確認受害者身分，一人是被搶劫汽車經銷店的老闆，但他的家人不願他的姓名曝光；另一人是68歲的警衛普利亞茲（Leonid Oleksiyovych Plyats）。兩人遭俄軍搜身，交談後就轉身離開，不久後兩名俄軍趨前向他們開槍，兩人隨即倒地。

CNN已就此訪問俄國國防部，但尚未獲得回應。

除了朝手無寸鐵的民眾背後開槍外，影片還顯示這5名士兵的不專業行為。他們闖入經銷店內脫下防彈衣，一人從架子上抓起一頂毛帽戴上，另兩人互相敬酒一飲而盡。

當俄軍洗劫經銷店時，普利亞茲還活著。影片中可看到他掙扎著站起來，將看起來像止血帶的東西綁在大腿上，然後一瘸一拐地回到警衛崗位上打電話求救。

雖獲志願軍趕至現場與敵軍駁火，但普利亞茲仍因失血過多喪命。

汽車 烏克蘭 國防部

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