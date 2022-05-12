「出航不報告目的地」俄躲制裁 大量祕密運油出售

綠色和平上個月25日阻擋一艘載運俄羅斯原油前往挪威的油輪。（路透）

日經亞洲12日報導，俄羅斯 最大的海運公司旗下油輪有將近三分之一的船隻，自俄羅斯入侵烏克蘭開始，出航就不報告目的地。分析師指出，由此可以看出西方對俄羅斯能源出口的制裁，為何難以落實。

日經分析MarineTraffic的公開資料指出，今年3月和4月，俄羅斯國營海運公司Sovcomflot所屬的76艘油輪中，最多的時候會有24艘，時間巧合地沒有提供航程目的地資訊。3月和4月俄烏戰爭持續進行。

這是過去一年間「目的港不明」船隻最多時的五倍左右；通常這類去向不明的船隻最高占比在10%上下。

西方國家嚴格的制裁網，令俄羅斯船隻很難找到友好港口停靠，可是俄羅斯特別把原油價格大打折，吸引大型買家。

日經舉例，俄羅斯一艘油輪原本航行於蘇格蘭海岸外，準備停靠奧克尼（Orkney）港，突然因為3月1日生效的禁令，不能進港。該油輪轉往丹麥航去，但沒有在那邊卸下原油，而是在海上遊蕩一個月，接著又把目的地改為「等候指令」兩周後，到4月末才顯示航向印度 。

Sovcomflot有明示目的港口的船，則多是航向俄國自己的港口或是中國大陸港口。日經表示，無法取得Sovcomflot對此事的評論。

俄羅斯去年的原油出口量，每天約533萬桶，其中34%經由管線輸往中國大陸等買家，其餘就都經由海運運輸。其生產的烏拉爾原油現在價格比布蘭特原油便宜30%，打出大減價優惠奏效，市場需求相對增加。截至4月24日的那個月，出口到中國大陸和印度的原油分別成長15%和22%，輸往荷蘭的烏拉爾原油也增加大約20%。

一家貿易公司的消息來源告訴日經，持續在向俄羅斯買油的煉油業者，一直都想方設法找到俄羅斯以外的船隻來運送，然而油輪市場並沒有足夠的替代船隻。

船隻沒有設定明確目的港通常真的是因為在等船東指令，但也可能因為方便祕 密做生意而故意隱匿不報。TankerTrackers.com的資料顯示，4月份裝載到未報告目的港的俄羅斯油輪的原油量，比3月多17倍。