我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

「出航不報告目的地」俄躲制裁 大量祕密運油出售

編譯黃淑玲／綜合報導
綠色和平上個月25日阻擋一艘載運俄羅斯原油前往挪威的油輪。（路透）
綠色和平上個月25日阻擋一艘載運俄羅斯原油前往挪威的油輪。（路透）

日經亞洲12日報導，俄羅斯最大的海運公司旗下油輪有將近三分之一的船隻，自俄羅斯入侵烏克蘭開始，出航就不報告目的地。分析師指出，由此可以看出西方對俄羅斯能源出口的制裁，為何難以落實。

日經分析MarineTraffic的公開資料指出，今年3月和4月，俄羅斯國營海運公司Sovcomflot所屬的76艘油輪中，最多的時候會有24艘，時間巧合地沒有提供航程目的地資訊。3月和4月俄烏戰爭持續進行。

這是過去一年間「目的港不明」船隻最多時的五倍左右；通常這類去向不明的船隻最高占比在10%上下。

西方國家嚴格的制裁網，令俄羅斯船隻很難找到友好港口停靠，可是俄羅斯特別把原油價格大打折，吸引大型買家。

日經舉例，俄羅斯一艘油輪原本航行於蘇格蘭海岸外，準備停靠奧克尼（Orkney）港，突然因為3月1日生效的禁令，不能進港。該油輪轉往丹麥航去，但沒有在那邊卸下原油，而是在海上遊蕩一個月，接著又把目的地改為「等候指令」兩周後，到4月末才顯示航向印度

Sovcomflot有明示目的港口的船，則多是航向俄國自己的港口或是中國大陸港口。日經表示，無法取得Sovcomflot對此事的評論。

俄羅斯去年的原油出口量，每天約533萬桶，其中34%經由管線輸往中國大陸等買家，其餘就都經由海運運輸。其生產的烏拉爾原油現在價格比布蘭特原油便宜30%，打出大減價優惠奏效，市場需求相對增加。截至4月24日的那個月，出口到中國大陸和印度的原油分別成長15%和22%，輸往荷蘭的烏拉爾原油也增加大約20%。

一家貿易公司的消息來源告訴日經，持續在向俄羅斯買油的煉油業者，一直都想方設法找到俄羅斯以外的船隻來運送，然而油輪市場並沒有足夠的替代船隻。

船隻沒有設定明確目的港通常真的是因為在等船東指令，但也可能因為方便祕密做生意而故意隱匿不報。TankerTrackers.com的資料顯示，4月份裝載到未報告目的港的俄羅斯油輪的原油量，比3月多17倍。

俄羅斯 印度 便祕

上一則

烏東恐失守 美： 普亭擬擴大戰線 不止步於頓巴斯

下一則

北韓防疫緊急封城 金正恩也開始戴口罩

延伸閱讀

「可怕意識形態」 波蘭總理警告：普亭比希特勒、史達林更危險

「可怕意識形態」 波蘭總理警告：普亭比希特勒、史達林更危險
國際油價大漲5% 因美燃油庫存降、俄輸歐天然氣減少

國際油價大漲5% 因美燃油庫存降、俄輸歐天然氣減少
俄烏戰爭衝擊能源 MidCat天然氣管有望敗部復活

俄烏戰爭衝擊能源 MidCat天然氣管有望敗部復活
俄軍猛轟烏東伊久姆鎮 瓦礫堆下發現44具平民屍體

俄軍猛轟烏東伊久姆鎮 瓦礫堆下發現44具平民屍體

熱門新聞

俄國總統普亭與據信為其情婦、奧運韻律體操金牌得主艾莉娜．卡巴耶娃。路透

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

2022-05-09 16:15
衛星影像顯示六日的亞速鋼鐵廠。美聯社

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

2022-05-07 08:59
北韓領導人金正恩。（美聯社）

有大事發生？北韓傳「國家級問題」 下令全國封鎖

2022-05-10 20:50
馬斯克回嗆俄國聯邦太空總署署長。(美聯社)

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

2022-05-09 11:40
俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭(中)在閱兵大典發表簡短談話。（路透）

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

2022-05-09 04:35
老馬可仕（後排右）1981年以舞弊方式贏得總統大選，6月30日就職後拍攝官方全家福。後排左為馬可仕，前排左二為伊美黛，前排左一與右一是老馬可仕的女兒，前排右二是領養的女兒。（美聯社）

家族掠奪人民財富百億美元 馬可仕如何做到勝利在望

2022-05-07 12:33

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因