烏東恐失守 美： 普亭擬擴大戰線 不止步於頓巴斯

美國情報部門指出，普亭正準備在烏克蘭作長期戰爭。(歐新社)

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）10日表示，俄羅斯總統普亭 正準備在烏克蘭 作長期戰爭，即使俄軍在烏東取得勝利，也不會結束衝突，「他仍打算實現頓巴斯以外的目標」。她又警告，普亭可能會將輸掉戰爭視為對其政權的威脅，屆時恐怕不惜動用核武。

海恩斯在美國參議院的聽證會上表示，普亭仍然打算 「實現頓巴斯以外的目標」，但他「面臨個人野心和俄國 目前的常規軍事能力不匹配的矛盾」。俄國和烏克蘭目前正在烏東地區展開激戰，莫斯科企圖奪取頓巴斯地區。

烏克蘭方面10日表示，烏軍已從俄軍手中收復烏國第二大城哈爾科夫周邊多座村落。不過，俄國國防部說，俄軍在烏東已推進至頓內次克和盧甘斯克分界附近。若俄軍說法屬實，俄國可能即將控制整個頓巴斯地區。紐約時報也報導，兩個多月來，俄軍已在烏東占領大片區域，且已控制黑海，這些地理上的事實讓俄國未來在停戰談判中握有大筆籌碼。

俄羅斯在烏克蘭的野蠻和破壞令國際間髮指，圖為烏東頓涅茨克地區遭到嚴重破壞。(美聯社)

海恩斯表示，普亭似乎準備長期作戰，而俄軍在頓巴斯地區的勝利，或許無法讓戰爭落幕。海恩斯補充說，隨著通貨膨脹、食品短缺和能源價格的惡化，普亭「可能」預期美國和歐盟對烏克蘭的支持會減弱。

兩名烏克蘭軍人在亞速鋼鐵廠戰役中失去一腿，在廠房旁的野戰醫院休養。（路透）

美國國防情報局（DIA）局長柏瑞爾在同一場聽證會上說，俄羅斯人和烏克蘭人「陷入了某種程度的僵局」。

美國眾議院10日表決通過近400億美元的緊急支援烏克蘭法案。俄國前總統、現任國安會副主席麥維德夫說，美國此舉等於對俄發動「代理人戰爭」，美國經濟將自食惡果。麥維德夫表示，「這種做法無效，美國不斷印鈔票助長原已膨脹的政府債務，印鈔機將更快壞掉」。