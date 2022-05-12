「可怕意識形態」 波蘭總理警告：普亭比希特勒、史達林更危險

俄羅斯「勝利日」當天，有民眾在波蘭華沙蘇聯軍人公墓進行反戰示威活動，一名男子舉著將普亭喻為希特勒的抗議海報。（路透）

波蘭總理莫拉維茨奇今天警告，俄羅斯 總統普亭 比納粹 德國領導人希特勒或蘇聯獨裁者史達林都還危險，他呼籲全世界消滅這位俄國暴君的「可怕意識形態」。

莫拉維茨奇投書給「每日電訊報」（Daily Telegraph）的專文寫道，普亭的「俄羅斯世界」（Russkiy Mir）意識形態相當於20世紀的共產主義和納粹主義，「這是一種意識形態，俄羅斯透過它正當化為自己國家創造的權利及特權」。他還說，普亭利用網路宣傳這種意識形態。

莫拉維茨奇還說，這種意識形態不僅對烏克蘭構成威脅，也對整個歐洲構成威脅，必須「徹底根除」。莫拉維茨奇表示：「普亭既不是希特勒，也不是史達林。不幸的是，他更危險。」並警告，如果歐洲沒能阻止普亭，普亭將把俄國軍隊進一步推向歐洲，「由我們決定要在哪裡擋下（俄羅斯）。」

莫拉維茨奇提到普亭在5月9日「勝利日」的演說談話，在閱兵式中，普亭告訴俄羅斯人，他們再度與「納粹」作戰，這是俄國合理化克里姆林宮侵略烏克蘭的常用宣傳話語。

莫拉維茨奇指出，普亭「再次向全世界展示俄羅斯戰勝納粹的神話」，但忽略了第二次世界大戰後，蘇聯帶給許多東歐國家長達數十年的動盪。他還說，普亭開啓俄羅斯帝國主義的新時代，且正在傳播「將侵略烏克蘭描述為『去納粹化』行動」的宣傳。

而似乎在呼應莫拉維茨奇的文章，立陶宛國會今天發推文說，其成員一致通過決議，認定俄羅斯是支持和實施恐怖主義的國家。立陶宛此舉創下全球先例。立陶宛國會並認定，俄軍在烏國的行為構成種族滅絕罪行，加拿大國會上月已通過相關動議。

烏克蘭官員讚揚立陶宛此舉，烏克蘭國會議長斯特凡楚克在社群媒體上貼文形容，這是一項「歷史性」的決議。