「可怕意識形態」 波蘭總理警告：普亭比希特勒、史達林更危險
波蘭總理莫拉維茨奇今天警告，俄羅斯總統普亭比納粹德國領導人希特勒或蘇聯獨裁者史達林都還危險，他呼籲全世界消滅這位俄國暴君的「可怕意識形態」。
莫拉維茨奇投書給「每日電訊報」（Daily Telegraph）的專文寫道，普亭的「俄羅斯世界」（Russkiy Mir）意識形態相當於20世紀的共產主義和納粹主義，「這是一種意識形態，俄羅斯透過它正當化為自己國家創造的權利及特權」。他還說，普亭利用網路宣傳這種意識形態。
莫拉維茨奇還說，這種意識形態不僅對烏克蘭構成威脅，也對整個歐洲構成威脅，必須「徹底根除」。莫拉維茨奇表示：「普亭既不是希特勒，也不是史達林。不幸的是，他更危險。」並警告，如果歐洲沒能阻止普亭，普亭將把俄國軍隊進一步推向歐洲，「由我們決定要在哪裡擋下（俄羅斯）。」
莫拉維茨奇提到普亭在5月9日「勝利日」的演說談話，在閱兵式中，普亭告訴俄羅斯人，他們再度與「納粹」作戰，這是俄國合理化克里姆林宮侵略烏克蘭的常用宣傳話語。
莫拉維茨奇指出，普亭「再次向全世界展示俄羅斯戰勝納粹的神話」，但忽略了第二次世界大戰後，蘇聯帶給許多東歐國家長達數十年的動盪。他還說，普亭開啓俄羅斯帝國主義的新時代，且正在傳播「將侵略烏克蘭描述為『去納粹化』行動」的宣傳。
而似乎在呼應莫拉維茨奇的文章，立陶宛國會今天發推文說，其成員一致通過決議，認定俄羅斯是支持和實施恐怖主義的國家。立陶宛此舉創下全球先例。立陶宛國會並認定，俄軍在烏國的行為構成種族滅絕罪行，加拿大國會上月已通過相關動議。
烏克蘭官員讚揚立陶宛此舉，烏克蘭國會議長斯特凡楚克在社群媒體上貼文形容，這是一項「歷史性」的決議。
上一則
歐洲5/16起搭機免戴罩 日本6月鬆綁入境 北韓卻證實爆發疫情
下一則
FB留言