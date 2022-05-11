俄羅斯國防部：擊退烏克蘭收復蛇島反攻

蛇島8日衛星影像。美聯社

俄羅斯 國防部10日表示，擊退了烏克蘭 為收復黑海蛇島（Snake Island ; Zmiinyi Island）展開的反攻，並在此過程中造成烏軍人員、船隻和飛機等重大損失。

路透無法獨立驗證此說法。烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）10日稍早在YouTube受訪時表示，烏克蘭並沒有試圖奪回蛇島，因為繼續打擊在那裡的俄羅斯目標要容易得多。

烏克蘭和俄羅斯軍隊2月下旬開戰時，俄方要求蛇島的烏克蘭邊防軍繳械時，一名士兵回嗆俄國 軍艦「你們去死吧」，這是俄烏衝突具里程碑意義的交鋒之一。

俄國表示，烏軍曾試圖在5月8日奪回蛇島，也就是俄國紀念在二次大戰中擊敗納粹德國的「勝利日」前夕。

俄國國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說：「烏克蘭這次冒險以災難告終。」

英國國防部在推特發布定期公告時表示：「如果俄羅斯透過戰略防空和岸防巡弋飛彈鞏固其在蛇島的地位，他們可能會控制黑海西北部。」

根據推文，俄國海軍在失去黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）後，撤退到克里米亞，俄國補給船在黑海西部只有最低限度保護。