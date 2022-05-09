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俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

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俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

編譯田思怡／即時報導
俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭(中)在閱兵大典發表簡短談話。（路透）
俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭(中)在閱兵大典發表簡短談話。（路透）

俄羅斯9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，俄國總統普亭在閱兵大典發表簡短談話，未如外界預期做出重大宣示，不過他企圖將他侵略烏克蘭的行動合理化，表示北約和烏克蘭在俄國邊界製造出「我們無法接受的威脅」。

普亭說西方不要聽俄國說什麼，他們有他們的計畫。他說，西方準備「入侵我們的土地，包括克里米亞」。但他沒有提出證據。

普亭表示，俄國的戰士正在為俄國的安全而戰。「你們為你們的祖國、國家的未來而戰。每一位陣亡的士兵和軍官都令我們痛苦，國家會盡一切照顧他們的家人。」

普亭說，過去一年與其他歐洲國家和北約關係緊張，俄羅斯「敦促歐洲找到一個公平的妥協方案，但他們不想聽我們的聲音」，並表示他們準備在烏克蘭東部的頓巴斯地區進行一次懲罰性行動，普亭說現在俄羅斯的行動集中在該地區。

普亭說，「在基輔，他們說他們可能會獲得核武，而北約開始偵察我們附近的土地，這對我們的國家和邊境構成了明顯的威脅。這一切都在告訴我們，有必要進行戰鬥。」

普亭說，「特別軍事行動」是必要和及時的措施。他說，這是一個獨立、強大、主權國家的「正確決定」。

特別的是，這次閱兵大典的電視轉播因天候因素取消。

俄勝利日閱兵轉播

來源：The Telegraph

普亭 俄國 烏克蘭

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