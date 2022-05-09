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俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

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愛國精神從小培養？俄幼稚園童裝扮成「Z字坦克」遊行

編譯張君堯／即時報導
自俄羅斯總統普亭2月24日發動對烏克蘭的入侵以來，白色的「Z」字已經成為俄羅斯的一個重要宣傳符號，近日更有影片顯示俄國連幼稚園孩童都使用該符號。（取材自推特）
自俄羅斯總統普亭2月24日發動對烏克蘭的入侵以來，白色的「Z」字已經成為俄羅斯的一個重要宣傳符號，近日更有影片顯示俄國連幼稚園孩童都使用該符號。（取材自推特）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日發動對烏克蘭的入侵以來，白色的「Z」字已經成為俄羅斯的一個重要宣傳符號，近日更有影片顯示俄國連幼稚園孩童都使用該符號。

「每日郵報」報導，社群媒體上的一段影片顯示，俄羅斯幼稚園的孩子們在該國勝利日閱兵前身著各種「親俄軍裝」，其中帶領整群學生的是一個穿著俄羅斯坦克裝扮的小男孩，坦克前方更印有一個大大的白色「Z」符號，與莫斯科當局派出、目前參與烏克蘭戰鬥的軍車有相同外觀。

影片中的男孩身著軍裝、戴著皮頭盔，而他的「紙板製坦克」上更飄揚著一面俄羅斯國旗，其他兒童則穿著戰鬥機裝扮、還有士兵和軍醫等角色，至少還有另外2輛坦克裝扮、上面裝飾著蘇聯紅星，當班級在幼兒園遊行時，他們的老師也穿著類似的蘇聯式軍裝。目前尚不清楚這間幼稚園是在俄羅斯哪裡。

外界預計「Z」符號將在9日、俄羅斯各地舉行的勝利日遊行中佔據顯著位置，其中最大的遊行將在莫斯科舉行。一些分析人士曾表示普亭希望能夠在5月9日宣布在烏克蘭取得某種形式的勝利，然而估計表明俄羅斯軍隊遭到猛烈抵抗，並已有多達2.5萬名俄羅斯士兵在戰鬥中喪生。

俄羅斯 遊行 烏克蘭

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