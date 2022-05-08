美擴大制裁 禁3家俄羅斯電視台與會計信託服務

美國也宣布最新一波對俄羅斯制裁，包括3家俄國媒體、禁止提供會計與信託服務，並擴大制裁名單。(Getty Images)

G7領袖今天與烏克蘭 總統澤倫斯基召開會議，商談國際對烏克蘭的支持。美國也宣布最新一波對俄羅斯制裁，包括3家俄國 媒體、禁止提供會計與信託服務，並擴大制裁名單。

包括拜登總統（Joe Biden）在內的七大工業國集團（G7）領袖今天與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）召開虛擬會議，商談烏克蘭最新情勢、對俄羅斯制裁，與國際對烏克蘭的持續支持。

美國今天也宣布另一波對俄制裁。美國資深官員在背景說明中表示，新一波制裁包括美國廣告商不再在3家高收視率的俄羅斯國營或控制媒體投放廣告、提供廣播技術等服務。

這3家媒體為俄羅斯第一頻道（Channel One Russia）股份公司、俄羅斯-1（Russia-1）電視台與獨立電視台（NTV）廣播公司。

美國也宣布禁止提供俄國企業與個人會計服務、管理諮詢、行銷服務等所有用於經營跨國企業的服務，因為這可能為被制裁對象提供變通辦法，或協助他們隱藏不義之財。

美國並增加高達2600項簽證限制，以因應俄國軍官與白俄羅斯 官員持續侵犯人權與暴行，包括制裁俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）與天然氣工業銀行（Gazprombank）更多高層。

此外，美方也擴大對俄國工業部門的新出口管制，以削弱其戰爭實力，包括禁止美國向俄國出口工業發動機、鍋爐、電機等工業與商業產品；1家武器製造商、7家航運公司的69艘船舶、1家海上拖船公司，並將暫停向俄國出口特殊核材料許可證等。

資深官員指出，今天的行動是系統性且有條不紊地延續將俄羅斯從全球金融與經濟體系剔除的行動，目的在傳達一個訊息，亦即若蒲亭的入侵行動持續進行，俄羅斯經濟將找不到避風港。