專家：擺在普亭面前的 只有各種不同的失敗

專家認為，擺在俄國總統普亭面前的，只有各種不同的失敗。（美聯社）

倫敦國王學院防務研究客座教授克拉克（Michael Clarke）在BBC撰文指出，俄國 預定9日舉行勝利日閱兵，無論慶祝什麼，絕非俄烏戰爭勝利，擺在俄國總統普亭 面前的，只有各種不同的失敗。

克拉克指出，2008年以來，俄國對外用兵成功，都是靠著使用精銳部隊小組、傭兵和當地武裝團體，加上俄國空中武力，這讓俄國介入喬治亞、納戈爾諾-卡拉巴赫、敘利亞、利比亞、馬利和2014年兩度介入烏克蘭 時，可以投入低成本而獲得相當大的戰果。俄國2014年兼併烏克蘭克里米亞，接著煽動烏東頓內次克和盧甘斯克宣布獨立。

在每個案例中，俄國動作很快，以致西方除了逐步加重制裁之外，無法反擊。

今年2月，普亭故技重施，但這次套用的規模最大，打算在72小時內占領歐洲面積第二大、人口4500萬的烏克蘭。這個賭注在關鍵第一周就完全失敗。

普亭的A計畫是在烏軍或全世界來不及反應時占領基輔，但沒成功，所以改採B計畫，包圍基輔並占領其他大城，迫使基輔投降。這也沒能成功，俄軍唯一占領的大城只有刻松。俄軍只好採用C計畫，全力進攻烏東和烏南。

克拉克認為，無論烏東戰局如何，普亭只能在不同的失敗之間選擇。如果烏東戰事打到秋天而且僵持不下，他會輸得很慘。如果烏軍反擊，把俄軍趕出烏克蘭，普亭更慘。而就算俄軍成功占領烏東和烏南，還得在數百萬烏克蘭人反抗下，無限期設法維持占領。