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澤倫斯基：全力撤離亞速鋼鐵廠傷者及醫護

中央社／基輔8日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基說，受困馬立波被炸毀亞速鋼鐵廠內的婦女、兒童和老人已全數到達安全地帶後，撤離工作將集中讓傷者和醫護人員離開。

亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的烏克蘭守軍誓不投降，俄羅斯部隊正在全力圍攻，以便在9日莫斯科舉行「勝利日」慶祝活動前，宣布在這巨大鋼鐵廠的長期戰鬥取得勝利，以紀念蘇聯在第二次世界大戰擊敗納粹德國。

蘇聯時代建立的亞速鋼鐵廠是烏克蘭軍隊在馬立波（Mariupol）這座重要港市的最後防禦堡壘，它已成為抵抗俄軍在長達10週的戰爭中進犯烏東和烏南的象徵。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在7日深夜的講話中說，300多名平民已經從亞速鋼鐵廠獲救，現在將集中力量撤離傷者和醫護人員，並幫助馬立波其他地區和周圍的居民撤到安全地帶。

俄羅斯支持的分離分子則通報，有176名平民從亞速鋼鐵廠撤離。目前不清楚是否還有平民在廠內。

路透社無法獨立查證任何一方的說法。

逃離的平民描述他們通過俄羅斯所設「過濾」地點的情況，幾名撤離者告訴法新社，他們遭到訊問、脫衣搜身、指紋捺印建檔，並檢查手機和相關文件。

不願透露全名、從亞速鋼鐵廠撤離的納塔莉亞（Natalia）說：「他們問我們想去俄羅斯、或是想留在俄羅斯在烏克蘭東部扶植的頓內茨克共和國（Donetsk People's Republic），還是想留下來重建馬立波？」

「但我如何重建它？如果馬立波不再存在，我怎麼回去呢？」

死守亞速鋼鐵廠的烏克蘭極右翼亞速軍團（Azov Regiment）說，早些時候試圖用汽車疏散人群時遭到俄羅斯軍隊開火，造成1名戰士死亡、6人受傷。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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