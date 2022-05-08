義大利扣7億元豪華遊艇 神祕船主疑是普亭

義大利政府認定價值7億美元的豪華遊艇「天方夜譚」（Scheherazade）與俄羅斯總統普亭有關，已於當地時間6日下令扣押。（路透）

英國廣播公司（BBC）報導，義大利 政府認定價值7億美元的豪華遊艇「天方夜譚」（Scheherazade）與俄羅斯 總統普亭有關，已於當地時間6日下令扣押。

自去年9月以來，該艘遊艇就一直停泊在托斯卡尼（Tuscany）的一個港口進行維修。義大利財政部 表示，這艘船的所有者與「俄羅斯政府要員」有關。

報導指出，這艘「天方夜譚」遊艇的船東身份尚未確定，但美國官員向紐約時報透露，這艘長140公尺的超級遊艇可能屬於俄國總統普亭。

其他報導則指出，這艘遊艇上擁有兩個直升機停機坪和一個游泳池，由俄羅斯能源巨頭俄羅斯石油公司（Rosneft）前負責人胡達伊納托夫（Eduard Khudainatov）。目前他並不是歐洲聯盟制裁的目標。

據財政部說法，這名船主並不在俄羅斯入侵烏克蘭後歐盟列出的制裁名單上，不過財政部表示，已要求歐盟修正名單，並下令扣押船隻。

義大利政府今年3月和4月間已扣押俄羅斯富豪超過9億歐元（約9.5億美元）的別墅和遊艇。這些俄羅斯富豪經常到義大利度假，並在許多知名地點購置房產。