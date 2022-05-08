不保克里米亞？ 澤倫斯基提和談底線：俄軍撤回入侵前陣地

澤倫斯基提出與俄羅斯的和談底線，表示俄軍必須退回2月入侵前的位置。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基6日表示，烏克蘭與俄羅斯 談判的可能性仍在，但先決條件是俄軍必須撤回2月23日攻入烏克蘭之前的陣地，這意味烏克蘭可能不再堅持重奪2014年時遭俄羅斯吞併的克里米亞。 此外，聯合國 安理會首度就俄烏戰事發表聲明，內容雖未提「戰爭」、「入侵」、「衝突」等字眼，但聯合國官網稍後發布的新聞稿標題和內容卻直接點出這三個詞。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊，在英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）主辦的座談中表示，俄羅斯「正在摧毀我們所有橋梁，但我想並非所有橋梁已被摧毀」，暗喻雙方仍有和談機會。

澤倫斯基就和談提出最低要求，「要停止俄烏戰爭，應回復到2月23日前的狀態。我是烏克蘭人民選出來的烏克蘭總統，並非迷你版烏克蘭的總統」，他表示，為了「讓殺戮停止」，有必要安排協商，並利用「外交管道」收回烏克蘭失土。

包括俄羅斯在內的聯合國安理會6日就烏俄戰爭首度發表聲明稱，他們對「維護烏克蘭和平與安全深表關切」，但未使用「戰爭」、「衝突」或「入侵」等字眼，不過聯合國官網新聞稿用字卻強烈許多。

路透報導，這次聲明的內容取得成員國共識，並由挪威與墨西哥負責起草，內容指出，安理會所有成員國都要對聯合國憲章承擔義務，以和平的方式解決國際爭端。標題寫著「安理會主席聲明強烈支持秘書長尋求烏克蘭『衝突』和平解決方案的努力」。

官網新聞稿第一段還寫道「安理會今天對於秘書長尋求烏克蘭『戰爭』和平解決方案的努力表達強烈支持，是自從烏克蘭2月底發生『入侵』事件以來首度採取團結一致的行動」。

安理會在今年2月曾提出草案，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，但俄國否決這份草案，中國、阿拉伯聯合大公國和印度則棄權。聯合國大會對俄國的批評其實沒有約束力，僅是政治象徵。

此外，美國總統拜登及其他七大工業國集團（G7）領袖8日將與澤倫斯基舉行視訊會議，討論西方國家在俄烏戰爭中對烏克蘭的支援。白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，這次會談的時間點很重要，因為在勝利日前一天舉行，G7領袖將展示西方團結應對俄侵略，基輔市長則呼籲民眾，在周日和周一俄「勝利日」前後留在家中，因擔心烏克蘭全部地區可能會被俄軍轟炸。