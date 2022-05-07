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英國國防部：烏克蘭衝突對俄羅斯部隊造成沉重打擊

編譯周辰陽／即時報導
英國國防部在7日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯至少一輛最先進的T-90M戰車在戰鬥中被摧毀。資料照片。路透
英國國防部在7日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯至少一輛最先進的T-90M戰車在戰鬥中被摧毀。資料照片。路透

英國國防部在7日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯至少一輛最先進的T-90M戰車在戰鬥中被摧毀。

T-90M戰車於2016年推出，包括改良過的裝甲、升級的戰車砲和強化衛星導航系統。目前大約100輛T-90M戰車正在俄羅斯裝備最好的部隊之中服役，這也包括在烏克作戰的單位。不過，升級的裝甲旨在對付反戰車武器，要是未獲其他部隊支援，T-90M戰車仍然脆弱。

英方認為，烏克蘭衝突正對俄羅斯一些最有能力的部隊和最先進的能力造成沉重的打擊。在這場衝突之後，俄方將花上大量時間及費用來重組武裝部隊。但因為制裁限制俄羅斯取得關鍵的微電子零件，更換現代化和先進裝備將特別具有挑戰性。

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