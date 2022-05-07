傳俄又一巡防艦 在黑海遭烏軍擊中

「馬卡洛夫海軍上將號」失火冒煙的照片在網路上瘋傳。（圖取自推特）

俄羅斯 一艘在黑海執行任務的艦艇「馬卡洛夫海軍上將號」6日傳出遭到一枚烏克蘭 巡弋飛彈擊中，船艦起火燃燒。俄軍黑海軍艦「莫斯科號」（Moskva）4月14日被兩枚烏克蘭巡弋飛彈擊中後沉沒，對俄軍是一大痛擊。消息人士透露，實際上烏軍是得到美方情資才成功打擊。

烏克蘭獨立新聞社報導，俄軍風暴 海燕級（Burevestnik class）護衛艦6日正午在多瑙河三角洲外海的茲梅尼島（Zmeyny）附近被擊中。

「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，可信度高的軍事消息網站Gruz200表示，一名海軍消息人士證實，一枚烏克蘭海王星反艦巡弋飛彈擊中俄艦。

報導也說，一枚烏軍海王星飛彈擊中俄艦，且俄艦上空有「大量」俄羅斯飛機盤旋。海上船隻追蹤系統顯示，俄羅斯搜救船SPK-46150已前往事發地點。

烏克蘭國會議員洪契連科（Oleksiy Honcharenko）則在網路上宣稱，遇襲的艦艇是俄軍「馬卡洛夫海軍上將號」（Admiral Makarov）巡防艦，這艘軍艦據悉已在黑海西部值勤一個多月。

Livemap軍事資訊圖像資源網站Livemap卻表示，被擊中的是俄軍格里戈洛維奇海軍上將級（Admiral Grigorievich class）巡防艦。

截至目前，烏克蘭武裝部隊和俄羅斯聯邦政府都未證實這起攻擊事件。

若消息屬實，這將是俄羅斯自入侵烏克蘭以來，海軍損失的第11艘船艦。「馬卡洛夫海軍上將號」於2017年投入使用，是俄羅斯最現代化的戰艦之一，可載有約200名船員。

另據消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），烏克蘭軍隊4月在黑海海域看到一艘俄羅斯軍艦，向美軍求證是否為莫斯科號（Moskva），美軍回應「是」並提供軍艦位置情報。