五角大廈：未提供莫斯科號「具體目標資訊」給烏克蘭

美國官員5日向媒體表示,俄羅斯 黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)據稱遭烏克蘭 發射反艦飛彈擊沉之前,美方跟烏方分享該艦位置相關情資。美國國防部 當晚發布聲明,否認提供「具體目標資訊」(Specific targeting information)給烏克蘭以擊沉該艦。

CNN報導,美國國防部發言人科比在聲明指出,「我們沒有提供烏克蘭『莫斯科號』的具體目標資訊,我們沒有參與烏克蘭人決定打擊該艦或他們進行的作戰,我們事前並不知道烏克蘭打算瞄準該艦」。

科比還表示,烏克蘭人自有追蹤與瞄準俄羅斯海軍艦艇的情報能力,「就像他們在這個例子所做的」。

”We did not provide Ukraine with specific targeting information for the Moskva. We were not involved in the Ukrainians’ decision to strike the ship or in the operation they carried out.” (1/2) https://t.co/K6R8BTpDj9