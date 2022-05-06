五角大廈：未提供莫斯科號「具體目標資訊」給烏克蘭

美國國防部5日晚間發布聲明，否認提供「具體目標資訊」給烏克蘭以擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」。照片翻攝：Twitter / USNINews

美國官員5日向媒體表示，俄羅斯 黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）據稱遭烏克蘭 發射反艦飛彈擊沉之前，美方跟烏方分享該艦位置相關情資。美國國防部 當晚發布聲明，否認提供「具體目標資訊」（Specific targeting information）給烏克蘭以擊沉該艦。

CNN報導，美國國防部發言人科比在聲明指出，「我們沒有提供烏克蘭『莫斯科號』的具體目標資訊，我們沒有參與烏克蘭人決定打擊該艦或他們進行的作戰，我們事前並不知道烏克蘭打算瞄準該艦」。

科比還表示，烏克蘭人自有追蹤與瞄準俄羅斯海軍艦艇的情報能力，「就像他們在這個例子所做的」。