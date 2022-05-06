我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診破3.6萬例、10死 中重症87例皆創新高

中駐美大使秦剛：美國是時候取消對中加徵關稅了

五角大廈：未提供莫斯科號「具體目標資訊」給烏克蘭

編譯周辰陽／即時報導
美國國防部5日晚間發布聲明，否認提供「具體目標資訊」給烏克蘭以擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」。照片翻攝：Twitter / USNINews
美國國防部5日晚間發布聲明，否認提供「具體目標資訊」給烏克蘭以擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」。照片翻攝：Twitter / USNINews

美國官員5日向媒體表示，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）據稱遭烏克蘭發射反艦飛彈擊沉之前，美方跟烏方分享該艦位置相關情資。美國國防部當晚發布聲明，否認提供「具體目標資訊」（Specific targeting information）給烏克蘭以擊沉該艦。

CNN報導，美國國防部發言人科比在聲明指出，「我們沒有提供烏克蘭『莫斯科號』的具體目標資訊，我們沒有參與烏克蘭人決定打擊該艦或他們進行的作戰，我們事前並不知道烏克蘭打算瞄準該艦」。

科比還表示，烏克蘭人自有追蹤與瞄準俄羅斯海軍艦艇的情報能力，「就像他們在這個例子所做的」。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

上一則

男人致命傷 科學家：新冠肺炎不只致命還會不舉

延伸閱讀

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資
烏克蘭亞速鋼鐵廠仍遭圍攻？俄羅斯：將開放人道走廊

烏克蘭亞速鋼鐵廠仍遭圍攻？俄羅斯：將開放人道走廊
俄羅斯抹黑戰 IKEA創辦者等瑞典名人成納粹分子

俄羅斯抹黑戰 IKEA創辦者等瑞典名人成納粹分子
俄羅斯盧布兌美元 創2020年3月來最高水準

俄羅斯盧布兌美元 創2020年3月來最高水準

熱門新聞

俄羅斯總統普亭。美聯社

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

2022-04-29 21:33
梅根（左）與哈利被唱衰在美國的人氣下滑，未來恐黯淡無光。（路透資料照片）

梅根與哈利在美國快玩完？新節目被Netflix喊卡

2022-05-02 17:11
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

印尼邀請普亭參加G20 美拒絕與俄「一切照舊」

2022-04-29 19:10
烏克蘭的空戰英雄塔拉巴爾卡。(取自推特)

擊落40架俄戰機 烏王牌飛行員「基輔幽靈」上個月戰亡

2022-04-29 22:51
泰晤士報29日披露，被譽為「基輔之鬼」（右）的烏克蘭空軍戰機飛官塔拉巴爾卡少校（左）3月13日駕著MiG-29戰機迎戰「壓倒性」敵軍時遭擊墜陣亡，生前據稱擊落超過40架俄軍飛機。照片翻攝：Twitter / nypost

影／擊落40多架俄機 「基輔之鬼」身分獲披露、證實戰死

2022-04-30 08:59

分析：德國會決議警告北京 意味中國政策轉彎

2022-04-29 15:45

超人氣

更多 >
疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重

美研究：Omicron與先前其他變異株一樣嚴重
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點