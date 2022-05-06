巴西前總統火力四射 轟拜登煽動開戰不忘開罵俄烏總統

巴西前總統魯拉接受時代雜誌專訪。（取自時代雜誌）

巴西前總統魯拉躍上最新一期「時代」雜誌南美洲版封面，他在專訪中斥責俄國總統普亭不該入侵烏克蘭 ，但也批評烏克蘭總統澤倫斯基 同樣有責任。魯拉也把砲口對準美國總統拜登 ，認為拜登不該煽動俄烏開戰。

23日出刊的南美版時代雜誌以封面故事「巴西最受歡迎領袖尋求重返總統之位」，專訪將在今年10月大選挑戰巴西現任總統波索納洛的魯拉。魯拉目前民調領先，很可能回鍋當總統。

魯拉在訪問中砲火四射，以「各打40大板」觀點批評俄烏總統。他說普亭確實不該入侵烏克蘭，但澤倫斯基自以為高人一等。他說：「我看到烏克蘭總統在電視上演說，大家鼓掌，所有（歐洲國家）議員起立喝采。這個人和普亭一樣要對戰爭負責，因為在戰爭中，不會只有一人有罪。」

魯拉認為澤倫斯基大可以採取其他行動來遏制衝突，例如談判及停止加入北約。他說：「如果澤倫斯基不想要戰爭，他可以與俄羅斯多談判一會。現在民眾都對普亭恨之入骨，但這解決不了問題，雙方必須和談達成協議。」

話鋒一轉，魯拉也批評拜登和歐盟領袖做得不夠。他表示：「美國有很多種政治手段，拜登大可以避免戰爭爆發，而非煽動。拜登可以搭機飛往莫斯科和普亭談談，這是你期待一位領袖會表現的態度。」

76歲的魯拉於2003至2010年間擔任總統，卸任後被控涉及石油公司貪腐案，2017年遭判刑9年半。2019年巴西最高法院推翻釋憲案，魯拉獲釋，去年4月最高法院大法官表決通過廢止原判決。

針對魯拉對澤倫斯基的批評，烏克蘭總統府顧問波多利雅科今天在推特上表示，「前巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）談論烏克蘭或西方在俄烏戰爭中的罪責，這些都是俄羅斯企圖扭曲真相。事情很簡單：俄羅斯背信棄義地攻擊烏克蘭，戰爭只發生在烏克蘭領土上，俄羅斯大規模殺害平民，典型的破壞和占領式戰爭。」