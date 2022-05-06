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俄軍遺體遭排成「Z」 不尊重死者恐犯戰爭罪

編譯中心／綜合5日電
烏克蘭成功驅逐佔領了哈爾科夫附近地區的俄軍，但記者們卻發現，陣亡的俄軍遺體被排成了詭異的Z字形，附近被毀的車輛和建築中也出現平民的屍體，下同。（美聯社）
烏克蘭成功驅逐佔領了哈爾科夫附近地區的俄軍，但記者們卻發現，陣亡的俄軍遺體被排成了詭異的Z字形，附近被毀的車輛和建築中也出現平民的屍體，下同。（美聯社）

美國ABC新聞報導，烏克蘭第二大城哈爾科夫近郊屍橫遍野，宛若「露天停屍間」。死者死因不詳，也沒有人認領遺體，遺體有時甚至曝屍數周，近日還發現有四名俄軍遺體被排成象徵俄軍的「Z」字。

美聯社報導，這些被排成「Z」字的遺體，手臂上戴著通常用於俄軍的白色臂章，一些醫療包散落在遺體附近。這些俄軍的遺體是在戰鬥已持續數日的前線被發現，被送往停屍間後確認身分並聯絡其家屬。至於是誰刻意將屍體排成「Z」字，成為一個未解之謎。不過，由於此舉不尊重死者的尊嚴，可能會被認定為「戰爭罪」。

另據瑞典媒體報導，俄羅斯街頭出現抹黑海報，瑞典多位世界名人在俄羅斯街頭的海報上成了納粹分子，包括畢生致力於兒童人權工作的知名作家林格倫（Astrid Lindgren）、宜家家居（IKEA）的創辦人坎普拉（Ingvar Kamprad）以及電影大師柏格曼（Ingmar Bergman）。

除了在大街小巷、公車站牌附近看的到這些海報以外，瑞典駐莫斯科的大使館外也被張貼了這樣的宣傳海報。據了解，海報是一個名為「我們的勝利」（Our Victory）的組織製作的。

據瑞典記者克尼維拉（Kalle Kniivilä）4日在推特上的更新，這些海報上被人用瑞典國旗的黃、藍色噴漆寫上「假的」、「對不起」的字樣。

俄軍多次空襲哈爾科夫近郊後，烏克蘭一名消防員3日在哈爾科夫中央公園滅火。法新社
俄軍多次空襲哈爾科夫近郊後，烏克蘭一名消防員3日在哈爾科夫中央公園滅火。法新社

瑞典 俄羅斯 納粹

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