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俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

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俄「莫斯科號」遭擊沉前 美國曾跟烏克蘭分享船艦情資

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭軍方4月13日聲稱以反艦飛彈擊沉的俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」資料照片。(美聯社)
烏克蘭軍方4月13日聲稱以反艦飛彈擊沉的俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」資料照片。(美聯社)

美國不具名官員5日向媒體表示，俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）飛彈巡洋艦遭擊沉之前，美方跟烏克蘭分享了該艦位置相關情資。

美聯社報導，「莫斯科號」沉沒可說是俄羅斯軍方一次備受各界關注的失敗事件。美方一位官員指出，烏克蘭獨自決定利用自己的反艦飛彈瞄準與擊沉「莫斯科號」。但考慮到俄羅斯從海上攻擊烏克蘭沿岸，美國提供了俄軍船艦位置在內的「一系列情資」。

這位官員未獲得授權公開談論此事，並要求匿名發言。他還表示，美方直到烏克蘭執行作戰後才知悉烏方計劃攻擊莫斯科「莫斯科號」。

美國NBC新聞率先獨家披露美方在莫斯科號沉沒發揮的作用，知情人士則告訴CNN，烏克蘭軍隊在黑海發現一艘俄羅斯軍艦，聯繫美方聯絡人以確認該艦實際上是「莫斯科號」。美方回應確實如此，並提供位置相關情資。

CNN亦引述多位消息人士說法指出，美方會跟烏方分享的情資也有明確的界限。例如，美方至今拒絕提供俄羅斯本土境內潛在目標相關的情資給烏克蘭同時，雖然美方所分享的烏克蘭境內俄軍動向相關情資中，可以納入像是特定位置的載具和人員累類型等細節，但美方並未提供烏方特定俄軍領導人下落相關情資。

紐時4日報導了美國在協助烏克蘭擊殺俄軍將領的作用，美國國防部發言人科比被問到此事時表示，美方機構「不提供高級軍方領導人在戰場位置的情資或參與烏克蘭軍方的目標決策」。他指出，烏克蘭綜合美國與其他夥伴提供的資訊和自己蒐集的情報，接著自行做出決定、自行採取行動。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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