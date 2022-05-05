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烏克蘭亞速鋼鐵廠仍遭圍攻？俄羅斯：將開放人道走廊

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭稱俄羅斯對亞速鋼鐵廠的進攻已經恢復，而莫斯科當局則承諾停火讓人道主義走廊開啟。美聯社
烏克蘭稱俄羅斯對亞速鋼鐵廠的進攻已經恢復，而莫斯科當局則承諾停火讓人道主義走廊開啟。美聯社

烏克蘭俄羅斯對亞速鋼鐵廠（Azovstal）的進攻已經恢復，而莫斯科當局則承諾停火讓人道主義走廊開啟。

衛報報導，俄羅斯表示將從5日開始實施為期3天的停火，以允許更多平民從被圍困的馬立波市（Mariupol）撤離。俄羅斯國防部4日表示「俄羅斯武裝部隊將於莫斯科時間5月5日、6日和7日上午8點至下午6點從亞速鋼鐵廠境內開闢一條人道主義走廊，以疏散平民。

俄羅斯國防部還補充說「在此期間，俄羅斯武裝部隊和頓涅茨克人民共和國的部隊將單方面停止任何敵對行動」。

然而，烏克蘭方則聲稱俄羅斯恢復對馬立波的攻勢，希望藉此控制亞速鐵工廠，並透露「激烈的戰鬥仍在繼續」。烏克蘭武裝部隊總參謀部發布的一份報告中指出「俄羅斯占領者正集中力量阻止和試圖摧毀駐紮在亞速鋼鐵廠區的烏克蘭部隊」。

烏克蘭軍隊表示，他們正在亞速鋼鐵廠內與俄羅斯軍隊進行「艱苦的血腥戰鬥」，亞速軍團（Azov Regiment）指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）當時在Telegram上發布的影片消息中提到「我為我的士兵做出超人的努力以遏制敵人的壓力感到自豪、情勢極其困難」。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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