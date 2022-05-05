俄反擊西方制裁 不友好國未來禁買原料

普丁簽署新令，要求俄羅斯政府在10天內擬定反制裁名單。（美聯社）

隨著西方國家加強對俄制裁，俄羅斯 總統普亭警告，他將列出一份制裁黑名單，未來禁止俄國 向名單內國家、個人出口或交易產品和原物料。這是克里姆林宮被施加制裁以來做出最嚴厲的反報復行動。此外，俄羅斯外交部4日宣布，將無限期禁止日本 首相岸田文雄、日本外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫、內閣官房長官松野博一等63人入境俄國。

據路透報導，為應對美國及其盟友在烏俄戰爭中對俄祭出的制裁，普丁3日簽署新令，要求俄羅斯政府在10天內擬定反制裁名單，並下令未來俄國將禁止向列入制裁名單的個人和實體出口產品和原材料，而且即使擁有現有合同，也不能與被列入黑名單的個人或實體進行任何交易。

普丁表示，這是俄國對西方「非法剝奪俄羅斯聯邦、俄國公民和俄國法律實體財產權或限制其財產權」的回應，而新法也將規定「一些針對外國和國際組織不友好行為的報復性特別經濟措施」。

隨著新法令的公布，俄羅斯形同於獲得了在市場製造混亂的權力，因為它可以隨時停止出口，或撕毀被它制裁的實體和個人的合同。

日媒報導，俄羅斯外交部在聲明中指出，日本的岸田內閣「展開前所未見的反俄羅斯運動，並採取措施意圖損害俄羅斯的經濟與國際權威」。

日本政府因應烏克蘭情勢對俄祭出的制裁措施，包括凍結俄羅斯總統普亭為首的政府相關人士、軍方相關人士及普亭兩個女兒等人資產，還把俄羅斯派駐日本的外交官等八人驅逐出境。

日本政府相關人士說，俄國制裁並不會立刻對日本造成影響，「造成這次事態的是俄羅斯，日俄關係會走到今天這樣的地步，責任全在俄羅斯方面」。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，以美國為首的西方國家就接連對俄實施現代史上最嚴厲的制裁，試圖在經濟上孤立俄羅斯。然而，由於俄羅斯是世上最大的天然資源生產國之一，西方的相關行徑造成了全球通貨膨脹、食品出現短缺危機等問題。