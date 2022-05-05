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勝利日馬立波閱兵？烏：俄軍忙清遺體

編譯中心／綜合4日電
烏克蘭指控俄羅斯計畫5月9日在遭占領的城市馬立波舉行閱兵。圖為馬立波市中心街道正在緊急清理遺體和瓦礫。（路透）
烏克蘭指控俄羅斯計畫5月9日在遭占領的城市馬立波舉行閱兵。圖為馬立波市中心街道正在緊急清理遺體和瓦礫。（路透）

烏克蘭4日指控俄羅斯計畫5月9日在遭占領的城市馬立波（Mariupol）舉行閱兵，慶祝在二次世界大戰中戰勝納粹德國。對此，克里姆林宮駁斥俄羅斯總統普亭計畫在當日對烏克蘭宣戰並宣布全國動員的揣測。

俄羅斯侵略烏克蘭至今已逾兩個月，基輔當局透露，俄羅斯總統府官員已經抵達具戰略意義的南部港市馬立波，監督5月9日勝利日閱兵計畫。

據俄媒報導，俄羅斯國防部長紹伊古宣稱，將動用1.1萬人、131件武器和軍事裝備以及77架軍用飛行器參加閱兵式。烏克蘭軍事情報單位在社群媒體上發表聲明說：「馬立波將成為『慶祝』的中心。」

聲明又說：「馬立波市中心街道正在緊急清理瓦礫、遺體和未爆炸彈藥。」

克里姆林宮4日駁斥俄羅斯總統普亭計畫在5月9日俄羅斯紀念蘇聯在二次大戰中獲勝時對烏克蘭宣戰並宣布全國動員的揣測。

被問到普亭將在5月9日對烏克蘭宣戰的揣測時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「那是不可能的，全是胡扯。」培斯科夫還表示，人們不應該聽信可能會決定全國動員的臆測。

儘管此前有消息指出，俄羅斯可能最快會在5月9日宣布撤離烏克蘭，不過烏克蘭國防部最近援引俄軍內部洩露出來的消息稱，普丁的侵略行動可能還會持續約4個月，直至9月份才結束，而且俄國還有一個更駭人的計畫，即在2030年前，將他們在南部佔領的烏克蘭領土一併納入俄羅斯。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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