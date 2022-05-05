去年1.93億人挨餓俄烏戰爭加劇饑荒

聯合國統計，去年面臨飢餓的人數增加到1億9300萬人。圖為葉門一名流離失所的兒童在營地等待糧食援助。（歐新社）

聯合國 糧農組織（Food and Agriculture Organization）4日說，由於衝突、氣候變遷和經濟危機摧毀人們生計，去年面臨飢餓的人數增加到1億9300萬人。

專家已警告，俄羅斯入侵烏克蘭 可能會造成饑荒，糧農組織的年度報告指出，2021年有近4000萬人陷入「嚴重的糧食不安全」處境。

有此問題的53個國家中，情況最嚴重的是剛果民主共和國、衣索比亞、葉門和阿富汗 。在塔利班2021年接掌政權後，阿富汗即陷入財政危機，數百萬人面臨飢餓。

糧農組織說：「這種飢餓有可能成為饑荒，並造成廣泛死亡。」

糧農組織說，2021年面臨飢餓的人口增加是「因衝突、極端氣候和經濟衝擊三者的有害組合造成」，有53個國家的人口受到影響。

據悉，從南端的衣索比亞到北邊的肯亞和索馬利亞，「非洲之角」全境正遭受40年大旱所苦，挨餓人數從1400萬暴增至2000萬人。聯合國上周的捐款人會議為當地募集了14億美元。

儘管報告沒有考慮到烏克蘭戰事，但糧農組織表示，這場戰爭「必然會對糧食危機國家和饑荒邊緣國家產生最具毀滅性的影響」。