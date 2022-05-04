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俄軍入侵頻傳性暴力 聯合國：數十起案件僅為冰山一角

編譯張君堯／即時報導
聯合國和烏克蘭官員3日表示，數十起據俄羅斯士兵在入侵烏克蘭後涉及的性暴力案件已經在調查中，其中不乏男性或男童遭受傷害的案件。新華社
聯合國和烏克蘭官員3日表示，數十起據俄羅斯士兵在入侵烏克蘭後涉及的性暴力案件已經在調查中，其中不乏男性或男童遭受傷害的案件。新華社

聯合國烏克蘭官員3日表示，數十起據俄羅斯士兵在入侵烏克蘭後涉及的性暴力案件已經在調查中，其中不乏男性或男童遭受傷害的案件。

衛報報導，聯合國的戰爭中性暴力問題特別代表帕藤（Pramila Patten）在基輔舉行的記者會上指出「我收到關於烏克蘭男性和男孩遭受性暴力案件的報告，但尚未得到證實」，帕藤補充說「男性強姦受害者報案可能特別具有挑戰性，由於感到恥辱等原因，女性和女孩很難願意舉報強姦事件，但男性和男孩往往更不願意報案，我們必須為所有受害者創造安全的空間，讓他們舉報性暴力案件」。

帕藤也警告「迄今為止正在調查的數十起性暴力案件僅代表冰山一角」，她敦促倖存者挺身而出，並呼籲國際社會找到加害者並追究他們的責任。 此外，烏克蘭總檢察長薇娜迪克托娃（Iryna Venediktova）3日也表示，其辦公室收集有關俄羅斯軍隊對從兒童到老人等各個年齡段的男女實施性暴力的報告。

烏克蘭關於性暴力的公開報導很少， 薇娜迪克托娃指出「部分受害者已經離開烏克蘭，而其他留下來的人害怕談論他們的經歷」。然而自俄羅斯軍隊在一個多月前撤退以來，檢察官和調查人員團隊一直在收集廣泛的性暴力證據，包括輪姦、持槍襲擊和當著兒童的面強姦是他們從受害者及其家人那裡收集到的證詞。

相關調查目前得到國際支持，法國和荷蘭的法醫專家已經前往現場，英國還承諾派遣調查人員幫助收集包括性暴力在內的戰爭罪行的證據，但許多人質疑已經撤退的俄羅斯士兵是否會面臨起訴。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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