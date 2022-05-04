德國加碼援烏自走砲 總理蕭茲：俄烏談和才解制裁

烏克蘭首都基輔一名母親2日抱住正在溜滑梯的女兒，遠方是在俄烏戰爭中遭砲擊的建物。（路透）

德國 總理蕭茲表示，俄羅斯因入侵烏克蘭 而遭到的制裁，直到與烏克蘭達成和平協議才會解除。他說，雙方應達成何種和平協議，須由烏克蘭決定。此外，德國繼先前宣布提供獵豹防空戰車給烏克蘭後，決定再交付7輛PzH 2000型自走火砲給烏軍，徹底打破過去不提供重武器給交戰方的傳統。

蕭茲接受德國第二電視台訪問時說，如果俄國 總統普亭以為能夠奪下烏克蘭的土地、宣告戰事結束然後由西方國家解除對俄制裁，那就是誤判。

蕭茲說：「普亭沒有全面考慮在烏克蘭的整個作戰行動，他沒料到烏克蘭會那樣抵抗，他也沒料到我們會支持烏克蘭堅持那麼久。在他與烏克蘭達成協議後，我們才會解除制裁，而和平也不是由他說了算。」

此外，「世界報」（Die Welt）今天報導，德國政府決定加碼援助烏克蘭7輛PzH 2000型自走火砲，並負責訓練烏克蘭軍人使用這些先進軍備。德國政府尚未證實。不過報導說，由於德軍擁有的119輛PzH 2000型自走火砲當中，只有40輛可上戰場，加上操作複雜，德國軍方反對將這款武器交給烏克蘭。

德產PzH 2000型自走火砲射程達40公里，可說是當今最先進的火砲之一，機動性和耐用度受到肯定，義大利、希臘、荷蘭、匈牙利、立陶宛等北約盟國都有部署。

另一方面，蕭茲表示，沒有人能假設俄國不會攻擊其他國家，如果芬蘭和瑞典決定加入北約，德國將予以支持。俄國侵烏以來，芬蘭和瑞典一直考慮加入北約，這對北歐地區而言將是重大政策轉向。

蕭茲今天和瑞典總理安德森、芬蘭總理馬林召開記者會。瑞典和芬蘭總理近日加入德國內閣在首都柏林以北梅澤貝格宮展開的兩天閉門會議，以商討歐洲安全局勢。

目前俄國似乎無意談和。烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫說，根據情報，俄國準備在9日宣布大規模動員，已經在檢視軍隊所需糧食庫存。美國駐歐洲安全暨合作組織大使卡本特則說，俄國無法推翻基輔政府後，正計畫在5月中旬舉行「假公投」，藉機吞併烏東兩個「共和國」頓內次克和盧甘斯克。