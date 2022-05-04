普亭對話馬克宏 要求西方停止軍援基輔 簽反制裁禁令

法國總統府艾麗榭宮表示，法國總統馬克宏 與俄國 總統普亭 今天通話超過兩小時。俄媒稱，普亭在電話中告訴馬克宏，對與基輔對話仍持開放態度，但對方並不「認真」看待和談。

路透報導，馬克宏和普亭在巴黎時間3日中午進行通話。儘管兩人在俄國2月24日入侵烏克蘭後時常通話，但上次對話已是3月29日。

克里姆林宮表示，普亭在電話中告訴馬克宏，西方必須停止繼續提供武器給烏克蘭，他並指控基輔沒有認真看待和談。普亭並指控烏克蘭軍方犯下戰爭罪，他告訴馬克宏，「西方可以對基輔當局施壓，並停止供應烏克蘭武器」，以協助終結這些暴行。

早前，馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基在4月30日通話，這次與普亭通話是在馬克宏的提議下進行。

此外，俄國對於西方態度依然強硬，普亭3日簽署一項「反制裁禁令」，以報復遭到國際制裁。根據禁令，俄國將可以禁止向「被制裁者」出口原物料或產品，甚至直接撕毀合約。這是俄國政府迄今最嚴厲的反抗措施，可能讓國際市場產生混亂。

另一方面，路透報導，俄國大型零售商「Magnit」與「Lenta」正計畫轉由哈薩克進口商品，藉此避開西方各國的制裁。

報導指出，透過與哈薩克仲介公司合作，俄國零售商將可繞過一些制裁所帶來的問題，例如可以使用外幣支付款項。