俄國權貴遊艇停靠斐濟 當地法院裁定：美國能扣押

停靠在斐濟的超級遊艇阿瑪迪亞號。(美聯社資料照)

媒體報導，太平洋島國斐濟的高等法院今天裁定，美國可以扣押俄國 權貴所擁有的超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea），這艘遊艇21天前抵達斐濟並被警方扣留。

路透報導，美國當局聲稱，阿瑪迪亞號最終歸於俄國權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）所有，他已經受到美國和歐盟的制裁。

美國司法部 的「盜賊緝捕行動」（KleptoCapture）特別小組一直專注在扣押遊艇和其他奢華資產，好讓俄國權貴的財務狀況處於緊繃，藉此向俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）施壓，停止對烏克蘭發動的戰爭。

斐濟廣播公司（Fiji Broadcasting Corp）報導，斐濟高等法院裁定下令登記美國的扣押令。

但相關媒體報導指出，阿瑪迪亞號的律師表示，他們將尋求臨時暫緩令（interim stay）阻止遊艇被拖走。

阿瑪迪亞號先前離開墨西哥 後，耗時18天航越太平洋，並在上個月抵達斐濟。但阿瑪迪亞號被斐濟警方扣留，船長被盤問為何遊艇未經通關就抵達斐濟水域。

斐濟高等法院上個月核發禁止令，阻止阿瑪迪亞號離開斐濟，直到法院衡量裁定美方的扣押令為止。